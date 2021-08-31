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31.08.2021  19:32   

Смерть на стройке: информация полиции Харькова о гибели рабочего (видео)

На мужчину в Харькове упала балка.


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Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на сайт Национальной полиции 31 августа 2021 года в 15:15 в дежурную часть Харьковского райуправления № 2 поступила информация о  соучившемся на строительной площадке по улице Василия Стуса.
 
Предварительно установлено, что на 44-летнего мужчины - рабочего указанного строительства упала металлическая конструкция. Информация о происшествии зарегистрировано в Едином учета. Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины. 
 
Напомним, ранее мы писали о гибели рабочего по улице Кричевского. Здесь на строительстве с высоты сорвался и разбился человек.
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  смерть, стройка, харьков, упала балка, труп, мертвое тело, улица стуса
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