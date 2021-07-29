Аварийное отключение воды в Харькове 29 июля. Список адресов

В части домов восьми районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
Воду временно отключат для проведения ремонтно-восстановительных работ, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на КП «Харьковводоканал».
Коммунальщики уточнили, в каких районах города будут проводиться отключения воды.
Индустриальный район:
ул. Библика (2-й Пятилетки), 1-б (п. №3) до 17:00 29 июля.
Киевский район:
ул. Мироносицкая, 10 (п. №1) до 20:00 29 июля,
ул. Дружбы Народов, 259, 267, 269, 277, 279 до 20:00 29 июля.
Московский район:
ул. Валентиновская (Блюхера), 21-б (п. №2, стояк),
ул. Академика Павлова, 162-ж (п. №2, стояк) до 17:00 29 июля;
ул. Героев Труда, 29 до 20:00 29 июля.
Немышлянский район:
ул. Василия Мельникова (Межлаука), 9/1 (спаренный стояк) до 17:00 29 июля.
Новобаварский район:
ул. Власенко, 3 (п. №1, спаренный стояк) до 20:00 29 июля.
Слободской район:
пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 20 (п. №14) до 20:00 29 июля.
Холодногорский район:
ул. Сергея Борзенко, 8 (п. №1, стояк),
ул. Большая Панасовская (Котлова), 34 (стояк),
ул. Нарвская (ч/с),
ул. Нарвская, 1-15, 17-20, 22,
ул. Огаревская, 5-6,
ул. Игоря Муратова (Тинякова), 4, 8 до 20:00 29 июля.
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Шевченковский район:
пр. Победы, 68-в (п. №1, стояк), ул. Есенина, 10 (п. №9), ул. Старицкого, 15 (п. №1) до 20:00 29 июля.
Напомним, 19 июля в части домов восьми районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключили воду.
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