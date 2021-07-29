29.07.2021 08:07

Под Харьковом нашли мертвой шестилетнюю девочку, которая ушла гулять и не вернулась

Мирослава Третяк 28 июля ушла гулять и не вернулась домой.

Как сообщает РЕДПОСТ , на ее поиски был отправились правоохранители и волонтеры.

В 00:27 на странице поисковой группы "Милена" появилась информация , что девочка найдена мертвой.

В 00:44 руководитель ГУ Нацполиции Укрвины в Харьковской области Андрей Рубель на свой странице в Фейсбук подтвердил ужасную трагедию:

" На жаль, шестирічну дівчинку, яку шукали, знайшли мертвою. Зараз поліція встановлює причини смерті дитини. Вдячний усім, хто допомагав у пошуку. Щирі співчуття близьким маленької Мирослави", - сообщил он.

В соцсетях распространяется информация, что девочка перед убийством была изнасилована, однако пока эта информация не подтверждается правоохранителями. Подробности трагедии выясняются.

Редакция РЕДПОСТ выражает глубокие соболезнования родным и близким Мирославы.

Напомним, 6-летнюю девочку, которую разыскивали в Золочевском районе, мертвой нашел работник ГСЧС.