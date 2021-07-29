29.07.2021 08:07
Под Харьковом нашли мертвой шестилетнюю девочку, которая ушла гулять и не вернулась
Мирослава Третяк 28 июля ушла гулять и не вернулась домой.
Как сообщает РЕДПОСТ
, на ее поиски был отправились правоохранители и волонтеры.
В 00:27 на странице поисковой группы "Милена" появилась информация
, что девочка найдена мертвой.
В 00:44 руководитель ГУ Нацполиции Укрвины в Харьковской области Андрей Рубель на свой странице в Фейсбук подтвердил
ужасную трагедию:
" На жаль, шестирічну дівчинку, яку шукали, знайшли мертвою. Зараз поліція встановлює причини смерті дитини. Вдячний усім, хто допомагав у пошуку. Щирі співчуття близьким маленької Мирослави", - сообщил он.
В соцсетях распространяется информация, что девочка перед убийством была изнасилована, однако пока эта информация не подтверждается правоохранителями. Подробности трагедии выясняются.
Редакция РЕДПОСТ выражает глубокие соболезнования родным и близким Мирославы.
Напомним, 6-летнюю девочку, которую разыскивали
в Золочевском районе, мертвой нашел работник ГСЧС.
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