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29.07.2021  08:07   

Под Харьковом нашли мертвой шестилетнюю девочку, которая ушла гулять и не вернулась

Мирослава Третяк 28 июля ушла гулять и не вернулась домой.

Девочку нашли мертвой под Харьковом.
 
Как сообщает РЕДПОСТ, на ее поиски был отправились правоохранители и волонтеры.
 
В 00:27 на странице поисковой группы "Милена" появилась информация, что девочка найдена мертвой. 
 
В 00:44 руководитель ГУ Нацполиции Укрвины в Харьковской области Андрей Рубель на свой странице в Фейсбук подтвердил ужасную трагедию: 
 
" На жаль, шестирічну дівчинку, яку шукали, знайшли мертвою. Зараз поліція встановлює причини смерті дитини. Вдячний усім, хто допомагав у пошуку. Щирі співчуття близьким маленької Мирослави", - сообщил он.
 
В соцсетях распространяется информация, что девочка перед убийством была изнасилована, однако пока эта информация не подтверждается правоохранителями. Подробности трагедии выясняются.
 
Редакция РЕДПОСТ выражает глубокие соболезнования родным и близким Мирославы.
 
Напомним, 6-летнюю девочку, которую разыскивали в Золочевском районе, мертвой нашел работник ГСЧС.
 
 
 
 
Тэги:  харьков, розыск, ребенок
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