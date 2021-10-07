07.10.2021 12:07

Предвыборная кампания Добкина состоит из интриг, скандалов и поддержки Авакова, — политолог

Предвыборная кампания Михаила Добкина, который попытается сразиться с Игорем Тереховым на выборах мэра Харькова, построена на скандалах и интригах.

Так прокомментировал ход выборов городского головы политолог Александр Кочетков. Он считает Добкина «политическим неформалом и фриком, обвешанным целыми гроздьями своих технических кандидатов».

«По последним исследованиям от SOCIS– у Терехова 52%, у Добкина 29%. На третьем месте с рейтингом 6% была Светличная, однако она не вышла на выборы, очевидно, испугавшись продемонстрировать настолько низкий результат.

Шансы Терехова явно предпочтительнее, однако результат первого тура будет напрямую зависеть от того, как кандидаты пройдут активный период кампании. Причем, речь явно идет не только об агитации. Ситуация Добкина такова, что он рассчитывает, в основном, на интриги», — считает эксперт.

Кочетков также напомнил, что в интересах Добкина работают люди и структуры, связанные с Арсеном Аваковым. По его данным, именно с бывшим министром внутренних дел связаны судебные иски против участия Терехова в выборах, митинги под Офисом президента и специфические рекламные кампании.

«Силуэт экс-министра МВД отчетливо просматривается в событиях этих выборов, причем на стороне Добкина. Эти факты очевидны, но для меня удивительны: зачем Арсену Борисовичу кандидат с навсегда «скучным лицом»?!

Терехов агитирует делами, а Добкин — словами, в основном, в общенациональных СМИ, то есть, финансовый ресурс у него неограничен. Поэтому сторонники Терехова отсидеться не смогут — мол, все решится само собой, свой выбор придется демонстрировать на избирательных участках», — считает политолог.

Напомним, согласно сентябрьскому исследованию центра SOCIS, Игорь Терехов является лидером по уровню личного доверия среди харьковских политиков — 54,9% опрошенных харьковчан полностью доверяют или скорее доверяют ему. Добкин, в свою очередь, является антилидером по этому критерию: ему совсем не доверяют или скорее не доверяют 60,5% харьковчан.

60,6% участников опроса заявили, что ожидают победы Терехова на выборах мэра. Добкин как возможного победителя назвали только 15,5% опрошенных.