    
Главная Новости Харькова Медицина Сколько новых случаев коронавируса зафиксировано в Харькове за сутки: статистика на 7 октября
07.10.2021  11:36   Рита Парфенова

Сколько новых случаев коронавируса зафиксировано в Харькове за сутки: статистика на 7 октября

787 харьковчан получили положительный тест на коронавирус за прошедшие сутки.


Фото из открытых источников

За сутки 6 октября в Харьковской области зарегистрировано 1168 новых случаев заболевания коронавирусом, в том числе в городе Харькове – 787 человека. Об этом РЕДПОСТ сообщили в Центре лабораторных исследований.

Всего с начала эпидемии на Харьковщине лабораторно подтверждено 172 783 случая коронавирусной болезни.

Из них:

  • 4 067 летальных случаев (за последние сутки умерло 23 человека);
  • 151 785 человек выздоровели (за сутки выздоровел0 400 человек);
  • 16 931 человек находятся под медицинским наблюдением (за сутки увеличилось на 745 человек).

За прошедшие сутки диагноз «коронавирус» фиксировали во всех районах Харьковской области. Большинство заболевших проживают в Харьковском районе: за сутки диагноз подтвердился у 898 человек (в том числе 787 жителей города Харькова). 91 человек заболел в Купянском районе, 68 – в Изюмском, 42 – в Красноградском, 29 – в Чугуевском, 28 – в Лозовском, 12 – в Богодуховском.

Новые случаи заражения коронавирусом лабораторно зарегистрированы в Харьковской области на 7 октября 2021 года.

Ранее РЕДПОСТ сообщал о статистике коронавируса в Харькове и области на 6 октября.



 

Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  коронавирус, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
06.10 Власть Остановка транспорта и предприятий в Харькове: Игорь Терехов обратился к харьковчанам 06.10 Медицина Covid-19 в Харькове: за сутки выявлено 963 новых больных 05.10 Медицина Пик коронавируса: в Харькове увеличивают количество койко-мест для инфицированных COVID-19
 
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 