07.10.2021 11:36 Рита Парфенова

Сколько новых случаев коронавируса зафиксировано в Харькове за сутки: статистика на 7 октября

787 харьковчан получили положительный тест на коронавирус за прошедшие сутки.



Фото из открытых источников

За сутки 6 октября в Харьковской области зарегистрировано 1168 новых случаев заболевания коронавирусом, в том числе в городе Харькове – 787 человека. Об этом РЕДПОСТ сообщили в Центре лабораторных исследований.



Всего с начала эпидемии на Харьковщине лабораторно подтверждено 172 783 случая коронавирусной болезни.



Из них:

4 067 летальных случаев (за последние сутки умерло 23 человека);

151 785 человек выздоровели (за сутки выздоровел0 400 человек);

16 931 человек находятся под медицинским наблюдением (за сутки увеличилось на 745 человек).

За прошедшие сутки диагноз «коронавирус» фиксировали во всех районах Харьковской области. Большинство заболевших проживают в Харьковском районе: за сутки диагноз подтвердился у 898 человек (в том числе 787 жителей города Харькова). 91 человек заболел в Купянском районе, 68 – в Изюмском, 42 – в Красноградском, 29 – в Чугуевском, 28 – в Лозовском, 12 – в Богодуховском.





Ранее РЕДПОСТ сообщал о статистике коронавируса в Харькове и области на 6 октября.







