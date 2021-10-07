Сколько новых случаев коронавируса зафиксировано в Харькове за сутки: статистика на 7 октября

787 харьковчан получили положительный тест на коронавирус за прошедшие сутки.
За сутки 6 октября в Харьковской области зарегистрировано 1168 новых случаев заболевания коронавирусом, в том числе в городе Харькове – 787 человека. Об этом РЕДПОСТ сообщили в Центре лабораторных исследований.
Всего с начала эпидемии на Харьковщине лабораторно подтверждено 172 783 случая коронавирусной болезни.
Из них:
За прошедшие сутки диагноз «коронавирус» фиксировали во всех районах Харьковской области. Большинство заболевших проживают в Харьковском районе: за сутки диагноз подтвердился у 898 человек (в том числе 787 жителей города Харькова). 91 человек заболел в Купянском районе, 68 – в Изюмском, 42 – в Красноградском, 29 – в Чугуевском, 28 – в Лозовском, 12 – в Богодуховском.
Ранее РЕДПОСТ сообщал о статистике коронавируса в Харькове и области на 6 октября.
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