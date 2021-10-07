07.10.2021 14:36 Валерия Кононова

В Харькове пройдет Всеукраинский чемпионат по бодибилдингу и фитнесу

В Харькове пройдут отборочные соревнования по бодибилдингу и фитнесу для сборной Украины на чемпионат мира.

По словам организаторов чемпионата, регистрация участников пройдет 8 октября с 17:00 до 20:00 в стартап центре по адресу ул. Кузнечная, 1. (ост. кинотеатр Зирка)

В субботу, 9 октября, с 8:00 до 10:00 участников ждет дорегистрация, а уже в 11:00 стартует само мероприятие. Каждый желающий сможет увидеть соревнование спортсменов в различных категориях.

Участие в мероприятии примет более 300 человек, в том числе носители звания чемпионов Украины, Европы и мира.

Победители определятся в весовых и ростовых категориях по сумме заработанных баллов, которые получают в различных раундах соревнования. Призовые места получат награды в виде медалей и дипломов, призеры 4-6 мест получат лишь дипломы.

Место проведения соревнований: ККЗ «Украина»,

Адрес: ул. Сумская, 35.

Стоимость билетов: 250-300 грн.