    
Главная Новости Харькова Медицина Сколько новых случаев COVID-19 выявили в Харькове на 13 ноября
13.11.2021  10:14   Евгений Клочко

Сколько новых случаев COVID-19 выявили в Харькове на 13 ноября

За прошедшие сутки официально зарегистрирован 921 случай заражения коронавирусом в Харькове.

Врачи Харьковской городской клинической многопрофильной больницы № 17

Всего за предыдущие сутки в Харькове и области диагностировали 1876 случая заражения коронавирусом. Об этом РЕДПОСТ сообщили в Центре лабораторных исследований.

С начала пандемии коронавирусная инфекция лабораторно подтверждена у 225 319 человек. Выздоровело 183 150 человека, на сегодняшний день находятся под медицинским наблюдением 37 140 человек.

За прошедшие сутки диагноз «коронавирус» фиксировали во всех районах Харьковской области. Большинство заболевших проживают в Харьковском районе: за сутки диагноз подтвердился у 1048 человек (в том числе 921 жителей города Харькова). 163 человек заболели в Лозовском районе, 202 – в Изюмском, 143 – в Чугуевском, 83 – в Красноградском, 130 – в Купянском, 107 – в Богодуховском.

Новые случаи заражения коронавирусом лабораторно зарегистрированы в Харьковской области на 13 ноября 2021 года.

Ранее РЕДПОСТ сообщал о статистике коронавируса в Харькове и области на 11 ноября.

Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  коронавирус, covid-19, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
12.11 Медицина Как сделать прививку с поддельным COVID-сертификатом 12.11 Общество Харьковчане могут свободно ехать еще в три государства Евросоюза 12.11 Медицина В Украине будут действовать новые виды COVID-сертификатов
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 