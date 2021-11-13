13.11.2021 10:14 Евгений Клочко

Сколько новых случаев COVID-19 выявили в Харькове на 13 ноября

За прошедшие сутки официально зарегистрирован 921 случай заражения коронавирусом в Харькове.

Всего за предыдущие сутки в Харькове и области диагностировали 1876 случая заражения коронавирусом. Об этом РЕДПОСТ сообщили в Центре лабораторных исследований.



С начала пандемии коронавирусная инфекция лабораторно подтверждена у 225 319 человек. Выздоровело 183 150 человека, на сегодняшний день находятся под медицинским наблюдением 37 140 человек.



За прошедшие сутки диагноз «коронавирус» фиксировали во всех районах Харьковской области. Большинство заболевших проживают в Харьковском районе: за сутки диагноз подтвердился у 1048 человек (в том числе 921 жителей города Харькова). 163 человек заболели в Лозовском районе, 202 – в Изюмском, 143 – в Чугуевском, 83 – в Красноградском, 130 – в Купянском, 107 – в Богодуховском.





Ранее РЕДПОСТ сообщал о статистике коронавируса в Харькове и области на 11 ноября.