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17.11.2021  15:14   Дмитрий Колоней

ДТП: В центре Харькова сбили ребенка (видео)

Об аварии на пешеходном переходе в Харькове сообщают очевидцы.


Фото из открытых источников
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на социальные сети, в центре Харькова - дорожно-транспортное присшествие. Авария произошла на Пушкинской улице. Здесь, на пешеходном переходе, белый Ford Focus сбил ребёнка.
 
 
По предварительной информации ребёнок жив, встал и отбежал на тротуар. Подробностей о причинах аварии и насколько пострадал маленький харьковчанин, пока нет.
 
 
Напомним, 11 ноября на проспекте Науки в районе перекрестка с улицей Тобольской автомобиль, проезжая на "красный" сигнал светофора, на пешеходном переходе сбил двух подростков. В результате аварии получили травмы 13-летние мальчик и девочка.

 

Тэги:  дтп, авария, харьков
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