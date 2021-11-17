17.11.2021 15:14 Дмитрий Колоней

ДТП: В центре Харькова сбили ребенка (видео)

Об аварии на пешеходном переходе в Харькове сообщают очевидцы.



Фото из открытых источников

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на социальные сети, в центре Харькова - дорожно-транспортное присшествие. Авария произошла на Пушкинской улице. Здесь, на пешеходном переходе, белый Ford Focus сбил ребёнка.

По предварительной информации ребёнок жив, встал и отбежал на тротуар. Подробностей о причинах аварии и насколько пострадал маленький харьковчанин, пока нет.

Напомним, 11 ноября на проспекте Науки в районе перекрестка с улицей Тобольской автомобиль, проезжая на "красный" сигнал светофора, на пешеходном переходе сбил двух подростков. В результате аварии получили травмы 13-летние мальчик и девочка.