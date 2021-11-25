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25.11.2021  10:42   Евгений Клочко

Сергей Чернов стал Почетным гражданином Харьковской области

Почетное звание было присуждено на пленарном заседании VIII сессии Харьковского областного совета VIII созыва.

Как сообщает корреспондент РЕДПОСТ, за весомый личный вклад в развитие Харьковского региона в сферах эуономики, культуры, искусства, спорта, науки и других сферах общественно-общественной жизни, что способствовало подъему региона как на государственном, так и на международном уровне, звание Почетный гражданин Харьковской области присвоен Чернову Сергею Ивановичу, депутату Харьковского областного совета четырех созывов, председателю Харьковского областного совета трех созывов, доктору наук государственного управления, профессору, Почетному гражданину города Харькова.
 
Тэги:  сергей чернов, хога, почетный, харьков
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