25.11.2021 10:50

Для медиков Харькова начнется новая кампания по вакцинации

В Украине медиков начнут вакцинировать от гриппа.



РЕДПОСТ

Как пишет РЕДПОСТ со ссылкой на Минздрав, 30 тысяч доз вакцин уже прибыли в страну и отправлены в регионы.



«Это вакцины корейского производства от четырех штаммов заболевания. Они были доставлены в регионы. И их распределение будут осуществлять местные департаменты здравоохранения", - сообщают в ведомстве.



А вот ещё более 180 тысяч доз вакцины были уже закуплены за средства госбюджета. Эти вакцины производства Франции и Нидерландов, планируют использовать для прививки тех, кто находится в группе риска, это те же медики, а также работники образования, военные и люди в возрасте более 60 лет.

Читайте также: Можно ли одновременно вакцинироваться от гриппа и COVID-19 - разъяснения Минздрава



"Как и вакцинация от коронавируса, вакцинация против гриппа защищает от заражения и возможных осложнений. Обе прививки можно делать одномоментно, но только в разные руки", - говорят в Минздраве.



В Украине пока циркуляция вируса гриппа не зарегистрирована, сообщают в Центре общественного здоровья. Заболеваемость ОРВИ и гриппом соответствует среднему уровню интенсивности эпидемического процесса.



Напомним, в Украине стартовал проект вакцинации в аптеках. Желающие вакцинироваться могли прийти в аптеку купить любую на выбор вакцину от гриппа, тут же пройти осмотр врача и сделать прививку. Этот проект прошёл в Киеве, менее чем за неделю вакцинировались почти 1700 человек. Теперь эту идею поддержал и город Ровно.