25.11.2021 11:00 Виталий Хиневич

Вреден или нет: может ли аспирин вызвать сердечную недостаточность

Некоторые эксперты в области медицины начали заявлять, что аспирин может увеличить риск сердечной недостаточности. Украинские медики пытались дать данному заявлению опровержение.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на издание «Апостроф».

Отмечается, что известный кардиолог Екатерина Амосова сообщила о вреде аспирина, про который говориться исходя из результатов одного обсервационного исследования среди 30 тысяч человек без сердечной недостаточности, среди которых вначале аспирин принимали всего 25%.

Кардиолог обратила внимание на тот факт, что 2/3 участников исследования не имели показания к принятию аспирина. А принцип диагностирования сердечной недостаточности не был четко прописан.

Кроме этого кардиолог отметила, что медики не указали информацию о начале курса приема ацетилсалициловой кислоты и о его завершении. Амосова указала и на тот факт, что при анализе приема медикамента, не был задействован фактор случайного выбора пациента.

В свою очередь не был описан механизм фармакокинетики о влиянии аспирина на сердечную недостаточность.

Напомним, профилактика любого заболевания - это всегда намного эффективнее и не только ещё и дешевле, и лучше, чем лечение болезней и их последствий.