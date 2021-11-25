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25.11.2021  11:06   Евгений Клочко

На трассе Харьков-Полтава вылетел в кювет рейсовый автобус (видео)

Информация о ДТП с пассажирским автобусом на трассе появилась в харьковских телеграмм-каналах.

Как сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на социальные сети, дорожно-транспортное происшествие произошло 25 ноября, утро, на трассе Харьков-Полтава.

Очевидцы сообщают, что под Валками водитель автомобился ЗИЛ подрезал пассажирский автобус, отчего последний вылетел с трассы.

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По предварительной информации отдела коммуникаций областной полиции, обошлось без жертв.

На место происшествия прибыли медики и спасатели ГСЧС. Подробности выясняются.

 

Тэги:  дтп, автобус, харьков
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