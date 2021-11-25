25.11.2021 11:25 Виталий Хиневич

Астрологи назвали водителей, которые рискуют попасть в ДТП

Два знака зодиака попали в список проблемных водителей, которые могут получить штраф или создать аварийную ситуацию на дороге.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на издание «Acusticafarm».

Отмечается, что Овен смел и импульсивен, любит азарт и скорость. Данные факторы могут влиять на ритм вождения автомобилем. Стремление быть первым, может обернуться для овна выписанным штрафом или ДТП.

Читайте также: Гороскоп на 25 ноября для всех знаков Зодиака

Козерог имеет излишнюю эмоциональность совместно с неуверенность в своих силах. Людям, которые родились под данным знакам, рекомендуют постоянно усовершенствовать навыки управления автомобилем.

Ранее РЕДПОСТ сообщал, какие знаки Зодиака не растеряются в экстремальной ситуации.