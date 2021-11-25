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25.11.2021  11:25   Виталий Хиневич

Астрологи назвали водителей, которые рискуют попасть в ДТП

Два знака зодиака попали в список проблемных водителей, которые могут получить штраф или создать аварийную ситуацию на дороге.

Вождение авто
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на издание «Acusticafarm».
 
Отмечается, что Овен смел и импульсивен, любит азарт и скорость. Данные факторы могут влиять на ритм вождения автомобилем. Стремление быть первым, может обернуться для овна выписанным штрафом или ДТП.
 
 
Козерог имеет излишнюю эмоциональность совместно с неуверенность в своих силах. Людям, которые родились под данным знакам, рекомендуют постоянно усовершенствовать навыки управления автомобилем.
 
Ранее РЕДПОСТ сообщал, какие знаки Зодиака не растеряются в экстремальной ситуации.
 
Источник:   Acusticafarm
 Тэги:  астрология, харьков
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