В Харькове отключат отопление в сотне домов: адреса

Отопление и горячее водоснабжение будет отсутствовать в Индустриальном рейоне Харькова до 21:00 25 ноября.
Об этом РЕДПОСТ сообщает со ссылкой на КП ХТС.
Отопление и горячая воды в части домов и учреждений Индустриального района будет отсутствовать с 8:30 до 21:00 25 ноября 2021 года из-за проведения ремонтных работ на участке тепломагистрали ТМ-37 по улице Мохначанской, 26.
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Отопление отключат в 125 жилых домах, 3 детских заведений, 6 школах, 1 лечебном заведении, а горячее водоснабжение – в 118 жилых домах, 1 лечебном учреждении ограниченных:
Напомним, по вопросам, связанным с отоплением и горячим водоснабжением, жители города Харькова могут звонить на телефон круглосуточного многоканального колл-центра: 341-41-40, а также в районные филиалы КП «Харьковские тепловые сети». Кроме того, харьковчане могут подать заявки в городскую информационно-диспетчерскую службу «15-62».
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