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25.11.2021  08:16   Рита Парфенова

В Харькове отключат отопление в сотне домов: адреса

Отопление и горячее водоснабжение будет отсутствовать в Индустриальном рейоне Харькова до 21:00 25 ноября.

Отключение отопления в Харькове

Об этом РЕДПОСТ сообщает со ссылкой на КП ХТС.

Отопление и горячая воды в части домов и учреждений Индустриального района будет отсутствовать с 8:30 до 21:00 25 ноября 2021 года из-за проведения ремонтных работ на участке тепломагистрали ТМ-37 по улице Мохначанской, 26.

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Отопление отключат в 125 жилых домах, 3 детских заведений, 6 школах, 1 лечебном заведении, а горячее водоснабжение – в 118 жилых домах, 1 лечебном учреждении ограниченных:

  • ул. Плиточная,
  • ул. Мира,
  • бул. И.Каркача,
  • ул. Роганская,
  • ул. Шариковая,
  • ул. Ростовская,
  • ул. Б.Кольцевая,
  • ул. Грицевца,
  • ул. Зубарева,
  • ул. Л.Пастера.

Напомним, по вопросам, связанным с отоплением и горячим водоснабжением, жители города Харькова могут звонить на телефон круглосуточного многоканального колл-центра: 341-41-40, а также в районные филиалы КП «Харьковские тепловые сети». Кроме того, харьковчане могут подать заявки в городскую информационно-диспетчерскую службу «15-62».

Источник:   КП ХТС
 Тэги:  отопление, отключение воды, харьков
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