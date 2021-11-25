25.11.2021 08:00

25 ноября: какой сегодня праздник, приметы, традиции и запреты дня

Ежегодно с 1981 года женщины-активистки всего мира отмечают 25 ноября День борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин.





Исторической предпосылкой Дню стало событие, произошедшее в 1961 году в Доминиканской Республике. По приказу доминиканского диктатора Рафаэля Трухильо были зверски убиты три сестры Мирабал, которые были политическими активистками.



С 2009 года стала проводиться глобальная кампания «Окрась мир в оранжевый цвет». Ее участники одевают одежду или аксессуары оранжевого цвета, чтобы выразить свою солидарность с движением во имя будущего, свободного от насилия в отношении женщин и девочек.



В этом году темой Международного дня борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин является «Оранжевый мир: финансирование, реагирование, предотвращение, сбор данных!». По мере распространения пандемии коронавирусной инфекции, насилие в отношении женщин, особенно домашнее насилие, продолжало нарастать — в некоторых странах количество обращений по «горячей линии» увеличилось в пять раз. Долгосрочная кампания Генерального секретаря ООН «Сообща покончим с насилием в отношении женщин» направлена на усиление глобальных действий по устранению недостатков в сфере финансирования, предоставлению основных услуг жертвам насилия во время пандемии, сосредоточению внимания на профилактических мерах и сборе данных для укрепления потенциала служб по оказанию помощи женщинам и девочкам.



Как и в предыдущие годы, с 25 ноября по 10 декабря пройдут «16 дней активных действий», которые завершатся в день, когда отмечается День прав человека. Во многих городах мира пройдут соответствующие мероприятия, а знаменитые здания будут подсвечены оранжевым светом. Принять участие участие в кампании можно в социальных сетях, используя хэштеги #GenerationEquality #orangetheworld #16days и #spreadtheword.

Приметы дня

25 ноября почитается память святителя Иоанна Милостивого, патриарха Александрийского. На Ивана обращали внимание на приметы: если выпадал снег или шел дождь, то можно было рассчитывать на продолжительные оттепели до самого Введения (4 декабря). «Если на Ивана снега, то зима до Введенья с места не сдвинется»; «Если на Ивана дождь, то до Введенья будет тож», — говорили наши предки.

В случае плюсовой температуры в этот день без особой надобности на улицу старались не выходить, чтобы грязь по дорогам лишний раз не месить

В старину проделывали такой ритуал: в только что выпавший снег вставляли соломинку, если она провалится, значит, снег сойдет, если не провалится — снег останется на земле. Если снег в этот день выпадал, то считалось, что зима долго с места не сдвинется и весна будет поздней.

Также в этот день...

В 1562 году родился Лопе де Вега, испанский драматург («Собака на сене», «Учитель танцев»).



1810 – родился Николай Пирогов, величайший военно-полевой хирург.



1867 – Альфред Нобель запатентовал изобретенный им динамит.



1884 – в США запатентовано сухое молоко.



1887 – родился Николай Вавилов, русский генетик, селекционер.



1909 – в Германии Карл Хофман разработал технологию получения синтетического каучука из бутадиена.



1913 – русский летчик П.Н. Нестеров впервые выполнил «мертвую петлю».



1918 – венгерская пацифистка Розике Швиммер стала первой в истории мировой дипломатии женщиной-послом.



1925 – родилась Нонна (Ноябрина) Мордюкова, актриса, народная артистка СССР («Молодая гвардия», «Женитьба Бальзаминова», «Бриллиантовая рука», «Родня»).



1926 – родился Пол Андерсон, американский писатель-фантаст.



1942 – подписано советско-французское соглашение о формировании на территории СССР французской авиационной эскадрильи, позднее известной как «Нормандия-Неман».



1956 – скончался Александр Довженко, кинорежиссер, драматург, народный артист СССР.



1971 – родилась Кристина Эпплгэйт, американская актриса («Женаты и с детьми», «Друзья»).



1984 – родился Гаспар Улье, французский актер («Долгая помолвка», «Братство волка», «Париж, я люблю тебя»).



1992 – на экраны США вышел фильм «Телохранитель» с Уитни Хьюстон и Кевином Костнером в главных ролях.

Именины отмечают:

Александр, Афанасий, Борис, Владимир, Даниил, Дмитрий, Екатерина, Иван, Константин, Лев, Матвей, Николай, Семен, Степан, Федор, Юлиан.