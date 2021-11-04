04.11.2021 18:30 Дмитрий Колоней

Новый подход к школьному питанию: что о нем стоит знать харьковчанам

В Украине идет реформа школьного питания.



Фото из открытых источников

Как сообщает РЕДПОСТ , сылаясь на сайт ХОГА, одной из составляющих реформы – внедрение системы анализа опасных факторов и контроля в критических точках (НАССР). Впервые это понятие появилось в Украине в 2012 году. Издан приказ Минагрополитики об утверждении этой системы. А через два года соответствующие изменения внесли в законодательство по пищевым продуктам.

Система НАССР касается нового принципа контроля продуктов, в частности в школах. По разным причинам ее внедрение откладывали. В последние два года по инициативе первой леди Украины Елены Зеленской НАССР начала набирать обороты. На сегодняшний день она внедрена в 13 165 учебных заведениях – это более чем в два раза больше, чем в 2020 году.

В школах существует миф, что НАССР невозможно реализовать из-за старого оборудования и отсутствия ремонта, соответственно, заведения не могут соблюдать новые нормы. Еще один миф – что НАССР возможна только на крупных предприятиях и это дорого. Но это не так.

Если пищеблок старый и там долго не проводили ремонт, все, что нам нужно – обеспечить сухое место для хранения продуктов в нем, организовать правильное товарное соседство и корректный температурный режим. НАССР – простые вещи, которые нужно соблюдать системно: правильное соседство, последовательность процессов, а также чистота. Очевидно, что небольшое кафе-кондитерская не нуждается во внедрении такой же системы НАССР, которую должна ввести кондитерская фабрика, но это не значит, что она вовсе не может подражать ей.

«Если мы будем придерживаться философии о том, что наша пища должна быть безопасной, риски сводятся к нулю. Мы должны знать и владеть информацией о безопасности, которой не так уж много», – подчеркивает председатель правления Национальной ассоциации общественного питания Орест Степаняк.

У НАССР есть шесть критериев, знание о которых может свести к минимуму нарушение санитарных норм:

температурный скрининг – мы должны владеть информацией о температуре в цепочке с момента приготовления пищи до ее потребления; контроль качества – подтверждающие документы должны быть, несмотря ни на что; контроль влаги. Влага – это самое большое зло на кухне, особенно для продуктов длительного хранения; соседство продуктов и различных процессов – чистая и грязная посуда не дружат; гигиена работников – приходить больным на работу нельзя, так же как и курить в рабочей одежде на улице; контроль времени – срок годности пищи после изготовления. Нарушения в этом направлении – одно из основных, встречающихся в Украине.

«Система НАССР так или иначе уже присутствует в каждой школе, она есть даже на вашей кухне дома. Все просто: соблюдайте соответствующие гигиенические условия и меры, контролируйте течение процессов. Привезли в заведение молоко – положите его в холодильник, для хранения сыпучих круп и муки используйте герметичные емкости, проводите профилактику, не допускайте наличия грызунов и насекомых. НАССР – это о человеческом факторе и ответственности», – рассказала председатель Госпродпотребслужбы Владислава Магалецкая.