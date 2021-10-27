    
Главная Новости Харькова Криминал и происшествия На Гоптовке пограничникам предложили взятку
27.10.2021  12:19   Рита Парфенова

На Гоптовке пограничникам предложили взятку

Украинец хотел быстро пересечь границу, но задержался давать показания полиции.

Криминал Харьков: украинец предложил пограничникам взятку на Гоптовке

Факт дачи взятки зафиксировали пограничники пункта пропуска Гоптовка во вторник, 26 октября. Как сообщили РЕДПОСТ в Восточном региональном управлении ГПСУ неправомерную выгоду пытался предложить въезжающий в страну из России гражданин Украины.

Мужчина прибыл в пункт пропуска на автомобиле Nissan. И во время проверки документов предоставил пограничникам паспорт вместе с 400 гривнами. Таким образом, по его мнению, он смог бы быстро и беспрепятственно пересечь границу.

Действия водителя правоохранители квалифицировали как уголовное правонарушение по статье 369 УКУ (дача взятки должностному лицу).

От денег пограничники отказались и проинформировали о случившемся правоохранительные органы. Сам нарушитель передан сотрудникам Национальной полиции.

Напомним, утром 25 октября экипажи патрульной полиции Харькова зафиксировали две попытки дачи взятки водителями с признаками алкогольного опьянения.


 

Источник:   ГПСУ
 Тэги:  взятка, гоптовка, харьков, пограничники
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
25.10 Криминал и происшествия Пьяные водители предлагали взятки патрульным Харькова 20.10 Криминал и происшествия Пьяный водитель, сбежавший с места ДТП, предлагал патрульным взятку 12.10 Криминал и происшествия Требовали взятку за уклонение от ответственности: на Харьковщине будут судить полицейских
 
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 