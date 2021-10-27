27.10.2021 12:19 Рита Парфенова

На Гоптовке пограничникам предложили взятку

Украинец хотел быстро пересечь границу, но задержался давать показания полиции.





Факт дачи взятки зафиксировали пограничники пункта пропуска Гоптовка во вторник, 26 октября. Как сообщили РЕДПОСТ в Восточном региональном управлении ГПСУ неправомерную выгоду пытался предложить въезжающий в страну из России гражданин Украины.



Мужчина прибыл в пункт пропуска на автомобиле Nissan. И во время проверки документов предоставил пограничникам паспорт вместе с 400 гривнами. Таким образом, по его мнению, он смог бы быстро и беспрепятственно пересечь границу.



Действия водителя правоохранители квалифицировали как уголовное правонарушение по статье 369 УКУ (дача взятки должностному лицу).



От денег пограничники отказались и проинформировали о случившемся правоохранительные органы. Сам нарушитель передан сотрудникам Национальной полиции.

Напомним, утром 25 октября экипажи патрульной полиции Харькова зафиксировали две попытки дачи взятки водителями с признаками алкогольного опьянения.



