На Гоптовке пограничникам предложили взятку

Украинец хотел быстро пересечь границу, но задержался давать показания полиции.
Факт дачи взятки зафиксировали пограничники пункта пропуска Гоптовка во вторник, 26 октября. Как сообщили РЕДПОСТ в Восточном региональном управлении ГПСУ неправомерную выгоду пытался предложить въезжающий в страну из России гражданин Украины.
Мужчина прибыл в пункт пропуска на автомобиле Nissan. И во время проверки документов предоставил пограничникам паспорт вместе с 400 гривнами. Таким образом, по его мнению, он смог бы быстро и беспрепятственно пересечь границу.
Действия водителя правоохранители квалифицировали как уголовное правонарушение по статье 369 УКУ (дача взятки должностному лицу).
От денег пограничники отказались и проинформировали о случившемся правоохранительные органы. Сам нарушитель передан сотрудникам Национальной полиции.
Напомним, утром 25 октября экипажи патрульной полиции Харькова зафиксировали две попытки дачи взятки водителями с признаками алкогольного опьянения.
Комментариев: 0
Если с добрыми намерениями влезете в дела окружающих, в ответ ждите подобную интервенцию. Уж такой сегодня день – никто не пройдет мимо чужих проблем.
Синоптики прогнозируют, что середина недели будет ясной и без осадков.
День аудиовизуального наследия отмечается ежегодно 27 октября.
влажность:
давление:
ветер: