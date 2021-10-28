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28.10.2021  17:11   Евгений Клочко

Готовьте тазики и ведра: в Харькове 29 октября отключат воду (адреса)

В части домов трех районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат холодную воду.

Отключение воды в Харькове 29 октября 2021 года, адреса

Воду временно отключат для проведения ремонтно-восстановительных работ. Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на КП «Харьковводоканал».

Коммунальщики уточнили, в каких районах города будут проводиться отключения воды.

Новобаварский район:

  • ул. Маршала Конева, 9 (п. №1, стояк) до 20:00 29 октября.

Холодногорский район:

  • ул. Полтавский Шлях, 188/10 (подъезд №2, стояк) до 20:00 29 октября.

Киевский район:

  • ул. Академика Павлова, 309 (подъезд №1) до 20:00 29 октября.
 
Напомним, 28 октября в части домов восьми районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключали воду.
 
Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  отключение воды, харьков
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