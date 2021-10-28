Готовьте тазики и ведра: в Харькове 29 октября отключат воду (адреса)

В части домов трех районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат холодную воду.
Воду временно отключат для проведения ремонтно-восстановительных работ. Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на КП «Харьковводоканал».
Коммунальщики уточнили, в каких районах города будут проводиться отключения воды.
Комментариев: 0
Идеальное время для общения, встреч с друзьями и визитов к родственникам.
Весь день в Харькове будет облачным. Утром туман, видимость 200-500 метров. Днем местами небольшой дождь.
28 октября 1944 года с территории Украины был изгнан последний солдат нацистского рейха.
влажность:
давление:
ветер: