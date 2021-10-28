Харьковский аэропорт возобновляет рейсы в Польшу

28.10.2021 17:47 Дмитрий Колоней

Польские авиалинии возобновят рейс для харьковчан уже в 2021 году году.

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Вылеты будут совершаться по понедельникам, четвергам и субботам, а вот вернуться удастся в среду, пятницу и воскресенье. Билет в одну сторону пассажирам обойдется в сумму от 1787 грн. Цена включает в себя полет в одну сторону с ручной кладью до 8 кг и багажом до 23 кг.

Компания основана 1 января 1929. А вот первый перелет был в конце апреля 1930 года. Таким образом, на данным момент компании почти сто лет. LOT выполняет перелеты в множество стран Европы, Северной Америки и Азии из Варшавы. Они предоставляют своим клиентам выбор между более чем девятью десятками направлений.