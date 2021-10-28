28.10.2021 17:47 Дмитрий Колоней
Харьковский аэропорт возобновляет рейсы в Польшу
Польские авиалинии возобновят рейс для харьковчан уже в 2021 году году.
Фото из открытых источников
Как сообщает РЕДПОСТ
, рейсы из Харькова в Варшаву будут возобновлены LOT Polish Airlines в декабре 2021 года. Направление Харьков-Варшава будет доступно три дня в неделю, а перелет займет всего 2 часа и 5 минут.
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Вылеты будут совершаться по понедельникам, четвергам и субботам, а вот вернуться удастся в среду, пятницу и воскресенье. Билет в одну сторону пассажирам обойдется в сумму от 1787 грн. Цена включает в себя полет в одну сторону с ручной кладью до 8 кг и багажом до 23 кг.
Компания основана 1 января 1929. А вот первый перелет был в конце апреля 1930 года. Таким образом, на данным момент компании почти сто лет. LOT выполняет перелеты в множество стран Европы, Северной Америки и Азии из Варшавы. Они предоставляют своим клиентам выбор между более чем девятью десятками направлений.
Напомним, ранее мы писали о том, что из Харькова будут запущены
еще два авиарейса авиаперевозчика из Венгрии Wizz Air. В 2022 году планируется запустить 23 новых рейса из четырех аэропортов Украины. среди них в Салоники (Греция) и Пардубице (Чехия) - из Харькова.
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