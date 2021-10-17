17.10.2021 19:31 Евгений Клочко

Бизнесмен Александр Ярославский пообещал достроить аэропорт в Днепре до конца 2022 года

На днях Александр Ярославский побывал на строительной площадке Международного аэропорта «Днепр», где его группа DCH возводит аэровокзальный комплекс. Журналистам удалось задать ему несколько вопросов.

Фото: Информатор Днепр

По словам Ярославского, на данный момент уже удалось пройти несколько важнейших этапов строительства. Как сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Информатор Днепр, общестроительные работы по пассажирскому терминалу проделаны ужена 30 %. Сейчас бетонные работы и установка металлоконструкций идут на отметке 3.0, рабочие приступили к прокладке инженерных сетей.

Для здания административно-бытового корпуса завершена подготовка свайного поля, идет заливка ростверков – верхней части фундамента, распределяющего нагрузку несущих конструкций. А на площадке, где строится VIP-терминал, начали забивать сваи.

Фото: Информатор Днепр

В проект создания аэровокзального комплекса Международного аэропорта «Днепр» DCH уже инвестировала более 200 млн. гривен.

«Работы идут ударными темпами, я ежеминутно и ежечасно контролирую строительство терминального комплекса. Кроме того, сейчас решился вопрос по строительству аэродрома, на площадку заходит мощный оператор – Onur. Уверен, что мы можем закончить строительство аэропорта в конце следующего, 2022-го, года. И Украина получит еще один роскошный аэропорт», — сказал Ярославский.

Напомним, в международном аэропорту "Харьков" планируют создать базу для техобслуживания авиалайнеров класса Boeing-737/Airbus-320.