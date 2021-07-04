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04.07.2021  22:10   

Регби -77: регбисты Ярославского стали 12-кратными чемпионами Украины

45-й титул в своей истории завоевал сегодня, 4 июля, непобедимый харьковский «Олимп» Александра Ярославского.

Харьковский Олимп стал Чемпионом Украины по регби-7
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьков спортивный. На харьковском стадионе «Динамо» завершился финальный тур чемпионата Украины по регби-7. В нем принимали участие семь команд, которые на первом этапе были распределены на две группы.
 
В первой группе не было равных хозяевам поля - регбистам харьковского «Олимпа». Отметим, что подопечные Валерия Кочанова и Вадима Колышкина победители двух предыдущих туров чемпионата страны и для того, чтобы в очередной раз завоевать комплект золотых медалей, им надо было как минимум занять здесь второе место, то есть выйти в финал.
 
Это прекрасно знали и их главные конкуренты в борьбе за первое место регбисты хмельницкого клуба «Evolution-7s». Так вот, чтобы не пустить «Олимп» в финал, гости не очень напрягались в другой группе, заняв там второе место. В результате они вышли в полуфинале как раз на «Олимп». Однако все эти маневры харьковчане оставили без внимания и не оставили команде из Хмельницкого в 1/2 финала никаких шансов, обыграв их со счетом 22:12. А еще одним финалистом стал одесский «Кредо-63».
 
Уже в ранге чемпиона страны «Олимп» победил одесситов 19:0 и получил заслуженные золотые медали. Кроме того, капитан харьковчан Олег Косарев стал лучшим бомбардиром тура, а его партнер по команде Александр Маршуба получил приз как лучший игрок тура.
 
Чемпионский состав харьковского клуба:
  • Олег Косарев (капитан команды),
  • Александр Ломакин,
  • Вячеслав Пономаренко,
  • Сергей Гарькавый,
  • Сергей Куценко,
  • Владимир Войтов,
  • Максим Ковалевский,
  • Сергей Черняченко,
  • Андрей Царевский,
  • Алексей Новиков,
  • Александр Маршуба,
  • Евгений Давыдов,
  • Ярослав Давыдов.
Главный тренер - Валерий Кочанов
Тренер - Вадим Колышкин
 
Следует отметить, что при поддержке бессменного президента Александра Ярославского харьковский "Олимп" стал самым титулованным украинским регбийным клубом, собрал огромную коллекцию наивысших спортивных наград (45 титулов по регби-7 и регби-15) и добился стабильных выдающихся результатов. Спортсмены харьковского клуба Ярославского — кадровая основа национальной сборной Украины по регби, которую возглавляет тренер РК "Олимп" — Валерий Кочанов.
Источник:   Харьков спортивный
 Тэги:  харьков, регби-7, олимп, александр ярославский
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