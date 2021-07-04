04.07.2021 22:10
Регби -77: регбисты Ярославского стали 12-кратными чемпионами Украины
45-й титул в своей истории завоевал сегодня, 4 июля, непобедимый харьковский «Олимп» Александра Ярославского.
Об этом сообщает РЕДПОСТ
со ссылкой на Харьков спортивный. На харьковском стадионе «Динамо» завершился финальный тур чемпионата Украины по регби-7. В нем принимали участие семь команд, которые на первом этапе были распределены на две группы.
В первой группе не было равных хозяевам поля - регбистам харьковского «Олимпа». Отметим, что подопечные Валерия Кочанова и Вадима Колышкина победители двух предыдущих туров чемпионата страны и для того, чтобы в очередной раз завоевать комплект золотых медалей, им надо было как минимум занять здесь второе место, то есть выйти в финал.
Это прекрасно знали и их главные конкуренты в борьбе за первое место регбисты хмельницкого клуба «Evolution-7s». Так вот, чтобы не пустить «Олимп» в финал, гости не очень напрягались в другой группе, заняв там второе место. В результате они вышли в полуфинале как раз на «Олимп». Однако все эти маневры харьковчане оставили без внимания и не оставили команде из Хмельницкого в 1/2 финала никаких шансов, обыграв их со счетом 22:12. А еще одним финалистом стал одесский «Кредо-63».
Уже в ранге чемпиона страны «Олимп» победил одесситов 19:0 и получил заслуженные золотые медали. Кроме того, капитан харьковчан Олег Косарев стал лучшим бомбардиром тура, а его партнер по команде Александр Маршуба получил приз как лучший игрок тура.
Чемпионский состав харьковского клуба:
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Олег Косарев (капитан команды),
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Александр Ломакин,
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Вячеслав Пономаренко,
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Сергей Гарькавый,
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Сергей Куценко,
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Владимир Войтов,
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Максим Ковалевский,
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Сергей Черняченко,
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Андрей Царевский,
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Алексей Новиков,
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Александр Маршуба,
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Евгений Давыдов,
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Ярослав Давыдов.
Главный тренер - Валерий Кочанов
Тренер - Вадим Колышкин
Следует отметить, что при поддержке бессменного президента Александра Ярославского харьковский "Олимп" стал самым титулованным украинским регбийным клубом, собрал огромную коллекцию наивысших спортивных наград (45 титулов по регби-7 и регби-15) и добился стабильных выдающихся результатов. Спортсмены харьковского клуба Ярославского — кадровая основа национальной сборной Украины по регби, которую возглавляет тренер РК "Олимп" — Валерий Кочанов.
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