Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на понедельник, 5 июля

День будет облачным – самого утра небо в Харькове покроется облаками, которые продержатся до позднего вечера.
Если ветер не переменится, Харьков ожидаюь кратковременные дождит, гроза, днем местами град и шквал 15-20 м/с, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.
Утром переменная облачность, вероятность осадков 47%. Температура воздуха +22°...+24°C (ощущается как +21°C). Ветер северо-восточный, 5 м/с. Влажность воздуха 95%. Атмосферное давление 744 мм рт.ст.
Днем переменная облачность, вероятность осадков 59%. Температура воздуха +28°...+30°C (ощущается как +28°C). Ветер восточный, 6 м/с. Влажность воздуха 91%. Атмосферное давление 744 мм рт.ст.
Вечером облачно с прояснениями, вероятность осадков 49%. Температура воздуха +26°...+24°C (ощущается как +24°C). Ветер северо-восточный, 6 м/с. Влажность воздуха 83%. Атмосферное давление 744 мм рт.ст.
Вероятность магнитных бурь: 5%. Магнитные бури не произойдут – ожидаются лишь возмущения геомагнитных полей, которые не окажут сильного воздействия на здоровье и самочувствие людей.
Народные приметы. Утром наблюдали за туманом: если он стелется по воде – будет хорошая погода.
Если день выдался жарким, то первые морозы ударят в декабре.
На камнях видна влага – скоро пойдет дождь.
Наши предки в этот день ожидали дождя, так как он указывал на хороший урожай хлебов. Хороший урожай обещал и месяц, который играет вечером.
Вечером выпала роса – на следующий день будет хорошая погода.
Много комаров – ближайшие дни будут ясными и теплыми.
Нестандартный ход мыслей позволит найти оригинальное решение сложнейших вопросов и даже сделать открытие! Но не стоит стимулировать фантазию алкоголем.
В Харькове ожидается жаркая, но неустойчивая погода.
Сегодня отмечаются День спортивного журналиста (всемирный) и День уфолога (тоже мировой).
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