05.07.2021 06:00

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на понедельник, 5 июля

День будет облачным – самого утра небо в Харькове покроется облаками, которые продержатся до позднего вечера.





Если ветер не переменится, Харьков ожидаюь кратковременные дождит, гроза, днем местами град и шквал 15-20 м/с, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.



Утром переменная облачность, вероятность осадков 47%. Температура воздуха +22°...+24°C (ощущается как +21°C). Ветер северо-восточный, 5 м/с. Влажность воздуха 95%. Атмосферное давление 744 мм рт.ст.



Днем переменная облачность, вероятность осадков 59%. Температура воздуха +28°...+30°C (ощущается как +28°C). Ветер восточный, 6 м/с. Влажность воздуха 91%. Атмосферное давление 744 мм рт.ст.



Вечером облачно с прояснениями, вероятность осадков 49%. Температура воздуха +26°...+24°C (ощущается как +24°C). Ветер северо-восточный, 6 м/с. Влажность воздуха 83%. Атмосферное давление 744 мм рт.ст.



Вероятность магнитных бурь: 5%. Магнитные бури не произойдут – ожидаются лишь возмущения геомагнитных полей, которые не окажут сильного воздействия на здоровье и самочувствие людей.



Народные приметы. Утром наблюдали за туманом: если он стелется по воде – будет хорошая погода.



Если день выдался жарким, то первые морозы ударят в декабре.



На камнях видна влага – скоро пойдет дождь.



Наши предки в этот день ожидали дождя, так как он указывал на хороший урожай хлебов. Хороший урожай обещал и месяц, который играет вечером.



Вечером выпала роса – на следующий день будет хорошая погода.



Много комаров – ближайшие дни будут ясными и теплыми.