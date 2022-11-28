28.11.2022 13:10 Віталій Хінєвіч

Вчитель біології з Харкова став переможцем Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2022»

Переможцем Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2022» в номінації «Біологія» став учитель Харківської гімназії № 47 Андрій Михайлович Самойлов.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Департамент освіти Харківської міської ради.

Повідомляється, що Андрій Михайлович став кращим у номінації «Біологія» за результатами міського конкурсу «Учитель року – 2022», що завершився у лютому напередодні війни, і представляв наше місто на Всеукраїнському конкурсі як переможець обласного етапу.

«Андрій Михайлович Самойлов – відмінник освіти України, молодий педагог з інноваційним мисленням, який усвідомлює, що новий час та нові учні потребують нового вчителя. Основою його успіху є власний стиль ведення уроків біології – навчання учнів в глобальному інфо-медійному просторі через практичну діяльність для розвитку критичного мислення та формування життєвих компетенцій. Він викладає в гімназії 12 років, а до цього працював в Харківському національному університеті імені В.Н. Каразіна. Високий рівень фахових знань та професійна компетентність вчителя стали запорукою успішності його учнів. Минулого року із 15 його учнів, які складали іспит з біології під час Зовнішнього незалежного оцінювання, ніхто не набрав менше 180 балів, а четверо випускників отримали 200 балів.

Андрій Михайлович є керівником гімназійних команд учнів, які декілька років поспіль ставали переможцями Всеукраїнського турніру юних біологів. Його учні – переможці обласного та фінального етапів Всеукраїнської учнівської олімпіади з біології та Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України.

Учні Андрія Михайловича неодноразово успішно представляли талановиту молодь Харкова на міжнародних олімпіадах та конкурсах. У 2014 році його учениця Кузьменко Дар`я виборола бронзову медаль Міжнародної олімпіади з біології.

Зараз Андрій Михайлович та команда учнів Харківської гімназії №47 знаходяться в Сполучених Штатах Америки у м. Тайтусвилл (Kennedy Space Center), де вже мали можливість спостерігати за відльотом ракети на мисі Канаверал. Юні науковці зі своїм наставником взяли участь у програмі шкільних космічних експериментів SSEP (Student Spaceflight Experiments Program) і стали її фіналістами.

Учні пройшли багато випробувань від NASA, але, незважаючи на війну, підготували свій проєкт для дослідження в космосі і тепер відправили свою міні-лабораторію на міжнародну космічну станцію на кораблі SpaceX Dragon. Їх учитель і керівник Андрій Самойлов після прямого влучання російського снаряду в гімназію забирав лабораторію із зруйнованого класу біології»,- розповіли в Департаменті освіти Харківської міської ради.