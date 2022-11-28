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28.11.2022  12:57   Рита Парфенова

Ситуація з виїздом із України 28 листопада на західних пунктах пропуску

У яких пунктах перепустки на західному кордоні України спостерігаються черги.

граница, выезд, украина, пункт пропуска

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на прес-службу Західного регіонального управління Держприкордонслужби України.

Станом на 12.00 27 листопада черги на виїзд з України спостерігаються перед пунктами пропуску із сусідніми державами:

Республіка Польща:

  • «Устилуг» - 25  легкових авто;
  • «Угринів» - 30  легкових авто;
  • «Краківець» - 30  легкових авто;
  • «Шегині» - 80 пішоходів.

Угорщина:

  • «Тиса» - 15  легкових авто;
  • «Косино» - 10  легкових авто;
  • «Лужанка» - 10  легкових авто.

Румунія:

  • «Порубне» - 15  легкових авто.

Станом на ранок 28 листопада через перебої з електропостачанням ускладнена робота пунктів пропуску «Косино» (на кордоні з Угорщиною) та «Сокиряни» (на кордоні з Молдовою), де наразі може застосовуватися тимчасове призупинення оформлення осіб і транспорту.

За добу 27 листопада західні кордони України з ЄС та Молдовою перетнули 74 тисячі осіб та 20 тисяч транспортних засобів.

З України минулої доби вибули 36 тисяч осіб. 22 тисячі з них перетнули кордон з Польщею, решта прослідували до інших країн ЄС та Молдови.
До України за минулу добу прослідували 38 тисяч осіб, 34 тисячі з них –  громадяни України.

Нагадаємо, при складанні нового графіка маршрутів залізничники прорахували створення нового міжнародного залізничного хабу в Чопі, щоб пасажири з різних міст України могли комфортно дістатись закордону залізницею.

Источник:   Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон
 Тэги:  граница, выезд, украина, пункт пропуска
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