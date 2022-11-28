28.11.2022 12:57 Рита Парфенова

Ситуація з виїздом із України 28 листопада на західних пунктах пропуску

У яких пунктах перепустки на західному кордоні України спостерігаються черги.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на прес-службу Західного регіонального управління Держприкордонслужби України.

Станом на 12.00 27 листопада черги на виїзд з України спостерігаються перед пунктами пропуску із сусідніми державами:

Республіка Польща:

«Устилуг» - 25 легкових авто;

«Угринів» - 30 легкових авто;

«Краківець» - 30 легкових авто;

«Шегині» - 80 пішоходів.

Угорщина:

«Тиса» - 15 легкових авто;

«Косино» - 10 легкових авто;

«Лужанка» - 10 легкових авто.

Румунія:

«Порубне» - 15 легкових авто.

Станом на ранок 28 листопада через перебої з електропостачанням ускладнена робота пунктів пропуску «Косино» (на кордоні з Угорщиною) та «Сокиряни» (на кордоні з Молдовою), де наразі може застосовуватися тимчасове призупинення оформлення осіб і транспорту.



За добу 27 листопада західні кордони України з ЄС та Молдовою перетнули 74 тисячі осіб та 20 тисяч транспортних засобів.



З України минулої доби вибули 36 тисяч осіб. 22 тисячі з них перетнули кордон з Польщею, решта прослідували до інших країн ЄС та Молдови.

До України за минулу добу прослідували 38 тисяч осіб, 34 тисячі з них – громадяни України.

Нагадаємо, при складанні нового графіка маршрутів залізничники прорахували створення нового міжнародного залізничного хабу в Чопі, щоб пасажири з різних міст України могли комфортно дістатись закордону залізницею.