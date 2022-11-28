Ситуація з виїздом із України 28 листопада на західних пунктах пропуску

У яких пунктах перепустки на західному кордоні України спостерігаються черги.
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на прес-службу Західного регіонального управління Держприкордонслужби України.
Станом на 12.00 27 листопада черги на виїзд з України спостерігаються перед пунктами пропуску із сусідніми державами:
Станом на ранок 28 листопада через перебої з електропостачанням ускладнена робота пунктів пропуску «Косино» (на кордоні з Угорщиною) та «Сокиряни» (на кордоні з Молдовою), де наразі може застосовуватися тимчасове призупинення оформлення осіб і транспорту.
За добу 27 листопада західні кордони України з ЄС та Молдовою перетнули 74 тисячі осіб та 20 тисяч транспортних засобів.
З України минулої доби вибули 36 тисяч осіб. 22 тисячі з них перетнули кордон з Польщею, решта прослідували до інших країн ЄС та Молдови.
До України за минулу добу прослідували 38 тисяч осіб, 34 тисячі з них – громадяни України.
Нагадаємо, при складанні нового графіка маршрутів залізничники прорахували створення нового міжнародного залізничного хабу в Чопі, щоб пасажири з різних міст України могли комфортно дістатись закордону залізницею.
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Беручись сьогодні за якусь справу, вам дуже не завадить спокійно зважити та обміркувати, чи не переоцінюєте ви свої сили.
З ранку до самого вечора у Харкові небо буде вкрите хмарами. З ранку буде йти сніг, який припиниться тільки ввечері.
Щорічно 28 листопада відзначається Всесвітній день співчуття.
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