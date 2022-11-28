28.11.2022 12:20 Віталій Хінєвіч

В Україні доступна платформа для віртуальних лабораторій та інтерактивних наук

25 листопада в Україні презентували платформу «Labster».

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на МОН України.

Повідомляється, що головною метою платформи є забезпечення доступу до якісного дистанційного та змішаного навчання на платформі «Labster», що надає безкоштовний доступ до своїх інтерактивних курсів до всіх шкіл, коледжів та університетів України.

«Надзвичайно важливо розширювати можливості наших викладачів та надавати всім українським учням і студентам ефективні засоби для опанування нових технологій та наукової діяльності, незалежно від того, ким вони прагнуть стати у майбутньому – урядовцями, підприємцями, фермерами чи лікарями. Після завершення навчання молодь має бути готовою привнести набутий інтелектуальний досвід до тієї царини, де реалізовуватиме свій потенціал, адже наука є фундаментом для кожної сфери діяльності. Ми вдячні платформі «Labster» за надання доступу до передової платформи «STEM-освіта», доступної у будь-якому місці і в будь-який час, для всіх українських шкіл, коледжів та університетів», – зазначив Перший заступник міністра освіти і науки України Андрій Вітренко.

Унікальна пропозиція платформи «Labster» дозволить понад 4,5 млн учнів і студентів у кожному закладі освіти в Україні навчатися, використовуючи визнані у світі віртуальні наукові симуляції від платформи «Labster» протягом року. Викладачі можуть легко знайти корисні для їхніх дисциплін інтерактивні симуляції серед 300 доступних та ефективно впровадити їх у навчальний процес, зробити його цікавішим та ефективнішим.

«Для нас велика честь надати повну підтримку українським викладачам і студентам, які продовжують навчання, незважаючи на складні обставини, в яких живуть. Уможливлення доступу до нашої високоякісної інтерактивної наукової навчальної платформи в Україні узгоджується з баченням платформи «Labster» щодо надання можливості наступному поколінню вчених змінювати світ», – підкреслив Майкл Бодекер Дженсен, співзасновник і генеральний директор платформи «Labster».

Окрім надання доступу до свого каталогу симуляцій, платформа «Labster» також надасть послуги з професійного розвитку та технічну підтримку для всіх викладачів і студентів з видачею відповідних сертифікатів.

Декілька університетів в Україні протягом останніх кількох тижнів скористалися пропозицією платформи «Labster» і почали впроваджувати симуляції від платформи «Labster» як частину своїх курсів. Серед них Сумський державний університет, Харківський національний університет будівництва та архітектури та Український державний хіміко-технологічний університет.

Також 2 грудня об 11:00 годині відбудеться вебінар на тему: «Платформа «Labster»: використання віртуальних симуляцій у навчанні». Приєднатися до заходу можна за посиланням