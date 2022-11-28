28.11.2022 13:30 Віталій Хінєвіч

Смертельна ДТП у Харківській області: одну із жертв ідентифікували

У місті Ізюм сталася смертельна ДТП.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Повідомляється, що за даними слідства, 27 листопада водій автомобіля «ВАЗ-2102» не впорався з керуванням та з'їхав з мосту в річку Донець. Водій та двоє пасажирів загинули на місці.

Наразі встановлено особу одного із потерпілих — це 41-річний чоловік. Ще двоє загиблих — жінка та чоловік на вигляд 40-45 років, їх особи встановлюються.

Досудове розслідування проводять слідчі СУ ГУНП в Харківській області.

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило загибель трьох людей (ч. 3 ст. 286 КК України).