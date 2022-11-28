    
Главная Новини Харкова ЖКГ У Старому Салтові розпочали підключати газ до будинків
28.11.2022  13:48   Рита Парфенова

У Старому Салтові розпочали підключати газ до будинків

Протягом вихідних фахівцям АТ “Харківгаз” вдалось підключити газ до перших кількох десятків будинків смт Старий Салтів Чугуївського району.

Новини Харкова: У Старому Салтові розпочали підключати газ до будинків

Як повідомили ХОВА, інфраструктура деокупованого селища майже знищена рашистами, передає РЕДПОСТ. Пошкоджені регуляторні пункти, перебиті розподільні газопроводи, обстріляні та зруйновані будинкові комунікації.

Наразі замінено кілька зруйнованих снарядами ділянок розподільних мереж, встановлено нове обладнання на них, розпочалися перші пуски газу у оселі.

Також вихідними тривали відновлювальні роботи електричних мереж у деокупованих населених пунктах Харківської області. Зокрема, послугу отримали 36 споживачів села Черкаські Тишки Харківського району. 

В Ізюмі заживлено ще 174 споживачі. Крім того, відновлено електропостачання 24 споживачам села Підлиман Ізюмського району. У селі Шестакове Чугуївського району світло отримали 79 споживачів.

Источник:   ХОВА
 Тэги:  газ, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
22.11 Влада Не подвергайте опасности себя и своих соседей - Ігор Терехов 18.11 ЖКГ Після обстрілу Харківщини з газових труб потекла вода (фото) 13.11 ЖКГ Як повертається газо- та електропостачання в деокуповані міста Харківщини
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 