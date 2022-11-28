У Старому Салтові розпочали підключати газ до будинків

28.11.2022 13:48 Рита Парфенова

Протягом вихідних фахівцям АТ “Харківгаз” вдалось підключити газ до перших кількох десятків будинків смт Старий Салтів Чугуївського району.

Як повідомили ХОВА, інфраструктура деокупованого селища майже знищена рашистами, передає РЕДПОСТ. Пошкоджені регуляторні пункти, перебиті розподільні газопроводи, обстріляні та зруйновані будинкові комунікації.

Наразі замінено кілька зруйнованих снарядами ділянок розподільних мереж, встановлено нове обладнання на них, розпочалися перші пуски газу у оселі.

Також вихідними тривали відновлювальні роботи електричних мереж у деокупованих населених пунктах Харківської області. Зокрема, послугу отримали 36 споживачів села Черкаські Тишки Харківського району.

В Ізюмі заживлено ще 174 споживачі. Крім того, відновлено електропостачання 24 споживачам села Підлиман Ізюмського району. У селі Шестакове Чугуївського району світло отримали 79 споживачів.