01.07.2021 17:29

Сумо. Харьковчане стали чемпионами Европы

Харьковчане завоевали пять медалей первенстве континента.

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на Харьков спортивный, первостоличные сумоисты в составе национальной сборной завоевали 3 золотые и 2 бронзовые медали на чемпионате Европы по сумо среди взрослых и молодежи, который состоялся в Казани.

Среди женщин категориях до 65 и до 73 кг золотые медали европейского первенства взяла Елена Никитинская.

Золотой дубль больше никому завоевать не удалось, но Демид Караченко отвоевал две медали, став в категории до 85 кг чемпоном среди мужчин и бронзовым призером среди молодежи.

Еще одну бронзовую награду Первой столице принес Сергей Гайдар в весовой категории до 77 кг среди мужчин.

Чемпионат Европы был одним из главных этапов отбора к Всемирным играм.

Напомним,ранее мы сообщали о том, что харьковские сумоисты начали год настоящим урожаем наград