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01.07.2021  17:29   

Сумо. Харьковчане стали чемпионами Европы

Харьковчане завоевали пять медалей первенстве континента.

Харьковские сумоисты стали чемпионами Европы. Спорт Харьков
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Харьков спортивный, первостоличные сумоисты в составе национальной сборной  завоевали 3 золотые и 2 бронзовые медали на чемпионате Европы по сумо среди взрослых и молодежи, который состоялся в Казани.
 
Среди женщин категориях до 65 и до 73 кг золотые медали европейского первенства взяла Елена Никитинская.
 
Золотой дубль больше никому завоевать не удалось, но Демид Караченко отвоевал две медали, став в категории до 85 кг чемпоном среди мужчин и бронзовым призером среди молодежи.
 
Еще одну бронзовую награду Первой столице принес Сергей Гайдар в весовой категории до 77 кг среди мужчин.
 
Чемпионат Европы был одним из главных этапов отбора к Всемирным играм.
 
Напомним,ранее мы сообщали о том, что харьковские сумоисты начали год настоящим урожаем наград.
Источник:   Харьков спортивный
 Тэги:  сумо, чемпионы и призеры, харьков, приешщры
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