В Харькове злоумышленник напал в лифте на мужчину

Об этом сообщает РЕДПОСТ
со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Харьковской области.
Отмечается, что 13 сентября в полицию поступило сообщение от 64-летнего гражданина, который сообщил, что в лифте дома по улице Ньютона на него совершили разбойное нападение. В частности, неизвестный завладел деньгами в размере 30 тысяч гривен, банковскими карточками и нанес телесные повреждения.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудникам удалось задержать нападавшего. Им оказался 44-летний харьковчанин, который ранее имел проблемы с законом. Злоумышленник сообщил, что нападение заранее не планировал, решение напасть на мужчину пришло спонтанно.
28 сентября по месту жительства подозреваемого был проведен санкционированный обыск. В результате осмотра места жительства были изъяты предметы, при помощи которых совершили нападение, и растительные вещества схожие с наркотическими.
На данный момент злоумышленнику сообщили о подозрении в совершении преступных деяний, предусмотренных частью 1 статьи 187 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет. Также решается вопрос о избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.
Напомним, на Харьковщине злоумышленник пытался забрать выручку
за зерно у фермеров. Злоумышленник встретил своих жертв на разбитой дороге, где авто потерпевших снизило скорость. Под угрозой применения оружия он заставил фермеров лечь на землю, а сам начал искать деньги в салоне авто.