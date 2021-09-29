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29.09.2021  10:55   Виталий Хиневич

В Харькове злоумышленник напал в лифте на мужчину

Злоумышленник, угрожая ножом, в кабине лифта совершил ограбление.

В Харькове совершенно разбойное нападение
 
 Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Харьковской области.
 
Отмечается, что 13 сентября в полицию поступило сообщение от 64-летнего гражданина, который сообщил, что в лифте дома по улице Ньютона на него совершили разбойное нападение. В частности, неизвестный завладел  деньгами в размере 30 тысяч гривен, банковскими карточками и нанес телесные повреждения.
 
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудникам удалось задержать нападавшего. Им оказался 44-летний харьковчанин, который ранее имел проблемы с законом. Злоумышленник сообщил, что нападение заранее не планировал, решение напасть на мужчину пришло спонтанно.
 
28 сентября по месту жительства подозреваемого был проведен санкционированный обыск. В результате осмотра места жительства были изъяты предметы, при помощи которых совершили нападение, и растительные вещества схожие с наркотическими.
 
На данный момент злоумышленнику сообщили о подозрении в совершении преступных деяний, предусмотренных частью 1 статьи 187 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет. Также решается вопрос о избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.
 
Напомним, на Харьковщине злоумышленник пытался забрать выручку за зерно у фермеров. Злоумышленник встретил своих жертв на разбитой дороге, где авто потерпевших снизило скорость. Под угрозой применения оружия он заставил фермеров лечь на землю, а сам начал искать деньги в салоне авто.

 

Источник:   Национальная полиция Харьковской области
 Тэги:  харьков, криминал
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