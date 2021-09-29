В Харькове злоумышленник напал в лифте на мужчину

29.09.2021 10:55 Виталий Хиневич

Злоумышленник, угрожая ножом, в кабине лифта совершил ограбление.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Харьковской области.

Отмечается, что 13 сентября в полицию поступило сообщение от 64-летнего гражданина, который сообщил, что в лифте дома по улице Ньютона на него совершили разбойное нападение. В частности, неизвестный завладел деньгами в размере 30 тысяч гривен, банковскими карточками и нанес телесные повреждения.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудникам удалось задержать нападавшего. Им оказался 44-летний харьковчанин, который ранее имел проблемы с законом. Злоумышленник сообщил, что нападение заранее не планировал, решение напасть на мужчину пришло спонтанно.

28 сентября по месту жительства подозреваемого был проведен санкционированный обыск. В результате осмотра места жительства были изъяты предметы, при помощи которых совершили нападение, и растительные вещества схожие с наркотическими.

На данный момент злоумышленнику сообщили о подозрении в совершении преступных деяний, предусмотренных частью 1 статьи 187 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет. Также решается вопрос о избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.