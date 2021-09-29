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29.09.2021  10:40   Рита Парфенова

В Харькове погиб мотоциклист (видео, фото)

Мужчина врезался в бортовой камень пешеходного тротуара и скончался в карете скорой помощи.


hk.npu.gov.ua

Смертельная авария с участием мотоциклиста на «Yamaha FZ-S» произошла около семи часов вечера 28 сентября в Слободском районе Харькова. Об этом РЕДПОСТ сообщили в пресс-службе Нацполиции.

В районе завода имени Малышева 55-летний мужчина ехал по Плехановской улице в сторону улицы Полевой. Водитель не справился с управлением, в результате чего мотоцикл опрокинулся во время движения на дорогу и врезался в бордюрный камень. Мужчина получил телесные повреждения, был госпитализирован медиками скорой помощи, но умер, не доехав до больницы.

Следственно-оперативная группа, выезжавшая на место ДТП, устанавливает все обстоятельства происшествия. Сведения об аварии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Ранее мы писали о смертельном ДТП  на проспекте Тракторостроителей в Харькове. 26 сентября около половины восьмого вечера мотоциклист не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где столкнулся со Skoda, а после удара отлетел в Mitsubishi.

ДТП Харьков: мотоциклист погиб, врезавшись в бордюр

ДТП Харьков: мотоциклист погиб, врезавшись в бордюр

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  дтп, харьков
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