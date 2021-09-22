22.09.2021 13:12 Рита Парфенова

ХТС сделает перерасчет по горячей воде: кому в Харькове придут исправленные платежки

Жителям Харькова проведут перерасчет за услуги горячего водоснабжения за август 2021 года.



Фото из открытых источников

Харьковские тепловые сети сделают перерасчет жителям поселка Жуковского и Шишковки за предоставленные услуги горячего водоснабжения. Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу КП ХТС.



По информации коммунальщиков, платежки с пересчитанными суммами придут по следжующим адресам:

ул. Академика Проскуры, 3, 3б,

ул. Продольная, 1, 1а, 1б, 3, 3а, 3б,

ул. Астрономическая, 15, 35а, 35б, 35в, 35г, 35Д, 35е, 35ж, 35з, 35И, 37, 39, 44а, 44б, 44в,

ул. Старошишковская, 4, 5, 6, 7, 9, 9а, 10, 11, 12,

ул. Шишковская, 5, 6, 6а, 8, 8а, 10, 12, 14, 16, 18, 20,

пер. 1-й Лесопарковый, 3, 7,

пер. 2-1 Лесопарковый, 8, 10, 13а, 14,

пр. Жуковского, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15,

ул. Дача №55, 9, 11

Перерасчет по горячей воде будет выполнен за август 2021 года «в связи с несоответствием режимов предоставления услуги по централизованному снабжению горячей воды», – сообщили на сайте ХТС.



Пересчитанная разница будет учитываться в счетах за услуги по теплоснабжению и горячей воде за сентябрь 2021 года.

Напомним, в рамках кампании по подготовке города к новому отопительному сезону проведена комплексная реконструкция котельной "Хартрон", которая обеспечивает горячей водой и теплом жителей двух микрорайонов поселков Жуковского и Коммунар.