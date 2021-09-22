ХТС сделает перерасчет по горячей воде: кому в Харькове придут исправленные платежки

Жителям Харькова проведут перерасчет за услуги горячего водоснабжения за август 2021 года.
Харьковские тепловые сети сделают перерасчет жителям поселка Жуковского и Шишковки за предоставленные услуги горячего водоснабжения. Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу КП ХТС.
По информации коммунальщиков, платежки с пересчитанными суммами придут по следжующим адресам:
Перерасчет по горячей воде будет выполнен за август 2021 года «в связи с несоответствием режимов предоставления услуги по централизованному снабжению горячей воды», – сообщили на сайте ХТС.
Пересчитанная разница будет учитываться в счетах за услуги по теплоснабжению и горячей воде за сентябрь 2021 года.
Напомним, в рамках кампании по подготовке города к новому отопительному сезону проведена комплексная реконструкция котельной "Хартрон", которая обеспечивает горячей водой и теплом жителей двух микрорайонов поселков Жуковского и Коммунар.
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