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22.09.2021  13:12   Рита Парфенова

ХТС сделает перерасчет по горячей воде: кому в Харькове придут исправленные платежки

Жителям Харькова проведут перерасчет за услуги горячего водоснабжения за август 2021 года.


Фото из открытых источников

Харьковские тепловые сети сделают перерасчет жителям поселка Жуковского и Шишковки за предоставленные услуги горячего водоснабжения. Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу КП ХТС.

По информации коммунальщиков, платежки с пересчитанными суммами придут по следжующим адресам:

  • ул. Академика Проскуры, 3, 3б,
  • ул. Продольная, 1, 1а, 1б, 3, 3а, 3б,
  • ул. Астрономическая, 15, 35а, 35б, 35в, 35г, 35Д, 35е, 35ж, 35з, 35И, 37, 39, 44а, 44б, 44в,
  • ул. Старошишковская, 4, 5, 6, 7, 9, 9а, 10, 11, 12,
  • ул. Шишковская, 5, 6, 6а, 8, 8а, 10, 12, 14, 16, 18, 20,
  • пер. 1-й Лесопарковый, 3, 7,
  • пер. 2-1 Лесопарковый, 8, 10, 13а, 14,
  • пр. Жуковского, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15,
  • ул. Дача №55, 9, 11

Перерасчет по горячей воде будет выполнен за август 2021 года «в связи с несоответствием режимов предоставления услуги по централизованному снабжению горячей воды», – сообщили на сайте ХТС.

Пересчитанная разница будет учитываться в счетах за услуги по теплоснабжению и горячей воде за сентябрь 2021 года.

Напомним, в рамках кампании по подготовке города к новому отопительному сезону проведена комплексная реконструкция котельной "Хартрон", которая обеспечивает горячей водой и теплом жителей двух микрорайонов поселков Жуковского и Коммунар.

Источник:   КП ХТС
 Тэги:  хтс, перерасчет, платежка, харьков
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