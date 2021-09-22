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22.09.2021  13:40   Виталий Хиневич

На Харьковщине будут судить гражданина, который обманным путем завладел наркотическими препаратами

Мужчина состоял на учете в 5 разных медицинских центрах.

В Харькове будут судить наркозависимого
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс–службу Национальной полиции Харьковской области. 
 
Отмечается, что не имеющий работы 25-летний житель города Купянск в 2020 году обращался в медицинские центры города Киева с жалобами на наркотическую зависимость. В каждом из медицинских учреждений злоумышленник получал по одному медицинскому рецепту, дающему право на получение суточной нормы «Метадона».
 
После чего обращался в городские аптеки и приобретал препарат, который количественно ограничен в реализации. Кроме этого, сотрудниками полиции был установлен эпизод продажи наркозависимым гражданином наркотических препаратов.
 
На данный момент мужчине избрана мера пресечения в виде содержания под домашним арестом. 
 
21 сентября текущего года следователи передали уголовное дело на рассмотрение в суд.
 
Напомним, ранее полицейские в Харькове изъяли у прохожего дюжину свертков с наркотическими веществами.
 
Источник:   Национальная полиция Харьковской области
 Тэги:  криминал, харьков
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