22.09.2021 13:40 Виталий Хиневич

На Харьковщине будут судить гражданина, который обманным путем завладел наркотическими препаратами

Мужчина состоял на учете в 5 разных медицинских центрах.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс–службу Национальной полиции Харьковской области.

Отмечается, что не имеющий работы 25-летний житель города Купянск в 2020 году обращался в медицинские центры города Киева с жалобами на наркотическую зависимость. В каждом из медицинских учреждений злоумышленник получал по одному медицинскому рецепту, дающему право на получение суточной нормы «Метадона».

После чего обращался в городские аптеки и приобретал препарат, который количественно ограничен в реализации. Кроме этого, сотрудниками полиции был установлен эпизод продажи наркозависимым гражданином наркотических препаратов.

На данный момент мужчине избрана мера пресечения в виде содержания под домашним арестом.

21 сентября текущего года следователи передали уголовное дело на рассмотрение в суд.

Напомним, ранее полицейские в Харькове изъяли у прохожего дюжину свертков с наркотическими веществами.