17.01.2023 08:34 Рита Парфенова

У Харкові будують квартиру-бункер під землею

Харківські підприємці запустили новий стартап - будівництво автономних підземних бомбосховищ «Схов»

Про це у фейсбуці повідомив один із засновників Олександр Чирва.



«СХОВ – це підземний металевий бункер із повним оснащенням для комфортного життя, як вдома, з можливістю довгострового автономного проживання», — написав Чирва.



Металевий бункер виготовляється на спеціальній фабриці. Усе комплектування та тестування систем життєзабезпечення відбувається на підприємстві, після чого повністю готовий для життя підземний дім відправляється до заказчика, де монтується у спеціальний котлован на три метри під землю. Потім над ним відливається міцна захисна бетонна плита.



СХОВ спланований як звичайна квартира: зі спальнею для трьох осіб, кухнею, санвузлом, каналізацією та вентиляцією. Бункер має два виходи. Резервний вихід розміщується на даху спальні.



Бункер під’єднують до мережі водопостачання, каналізації, енергомережі та оснащують системою вентиляції. Також предбачається автономне прожвання протягом лодногьмісяця.



Стартап вже на стадії виготовлення тестового варіанту. Якщо він буде вдалим, налагодять серійне виробництво. Ціна такого підземного сховища стартує від 2 450 000 грн.

Нагадуємо, у Харкові проходили роботи по приведенню підвалів багатоповерхівок до стану, яке в разі потреби можуть бути використані як тимчасові укриття.



