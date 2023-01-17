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17.01.2023  08:03   Рита Парфенова

Під обстрілом ворога – понад 13 населених пунктів Харківщини

Оперативна інформація станом на ранок 17 грудня 2023 року щодо російського вторгнення на Харківщині.

Война в Україні

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Генштаб ЗСУ, ворог намагається покращити тактичне положення на Куп’янському напрямку.

Обстрілів зазнали населені пункти Харківщині. Зокрема:

  • Кислівка,
  • Котлярівка,
  • Вишневе.

На Слобожанському напрямку обстановка без суттєвих змін, наступальних угруповань противника не виявлено.

Танкових, мінометних та артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів:

  • Красне,
  • Нескучне,
  • Веселе,
  • Гатище,
  • Вовчанськ,
  • Нестерне,
  • Землянки,
  • Новомлинськ,
  • Дворічна,
  • Кам’янка.

Нагадаємо, як поінформували у воєнній розвідці України, рф готується до війни на виснаження.


Источник:   Генштаб ЗСУ
 Тэги:  генштаб, харьков, агрессия россии
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