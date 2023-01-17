Під обстрілом ворога – понад 13 населених пунктів Харківщини

Оперативна інформація станом на ранок 17 грудня 2023 року щодо російського вторгнення на Харківщині.
Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Генштаб ЗСУ, ворог намагається покращити тактичне положення на Куп’янському напрямку.
Обстрілів зазнали населені пункти Харківщині. Зокрема:
На Слобожанському напрямку обстановка без суттєвих змін, наступальних угруповань противника не виявлено.
Танкових, мінометних та артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів:
Нагадаємо, як поінформували у воєнній розвідці України, рф готується до війни на виснаження.
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Ідеально присвятити день відповідальним справам не лише у робочій, а й у особистій, і у фінансовій сферах. Відстоювати свою позицію сьогодні буде простіше, ніж звичайно.
У Харкові протягом усього дня погода буде похмурою. Без опадів.
Щорічно 17 січня відзначається День дитячих винаходів.
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