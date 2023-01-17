17.01.2023 08:03 Рита Парфенова

Під обстрілом ворога – понад 13 населених пунктів Харківщини

Оперативна інформація станом на ранок 17 грудня 2023 року щодо російського вторгнення на Харківщині.

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Генштаб ЗСУ, ворог намагається покращити тактичне положення на Куп’янському напрямку.



Обстрілів зазнали населені пункти Харківщині. Зокрема:

Кислівка,

Котлярівка,

Вишневе.

На Слобожанському напрямку обстановка без суттєвих змін, наступальних угруповань противника не виявлено.



Танкових, мінометних та артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів:

Красне,

Нескучне,

Веселе,

Гатище,

Вовчанськ,

Нестерне,

Землянки,

Новомлинськ,

Дворічна,

Кам’янка.

Нагадаємо, як поінформували у воєнній розвідці України, рф готується до війни на виснаження.



