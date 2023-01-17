17.01.2023 07:30 Рита Парфенова

17 січня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

Щорічно 17 січня відзначається День дитячих винаходів.

Символічно, що датою Дня дитячих винаходів обрано день народження одного з найвидатніших американців – державного діяча, дипломата, вченого, винахідника, журналіста Бенджаміна Франкліна. Чудово, що свій перший винахід – пару ласт для плавання, які одягалися на руки, – Бен Франклін винайшов у віці 12 років.



Юний співвітчизник Франкліна, 13-річний Бенні Бенсон 1926 року відправив свій ескіз на конкурс Державного прапора Аляски. Синій колір, що символізує небо та офіційну квітку штату незабудку, зображення сузір'я Великої Ведмедиці та Полярної зірки привели хлопчика до перемоги. Безперечно, прапор Аляски і сьогодні виглядає дуже стильно.



А батут? Ідея його створення, начебто, лежала лежить на поверхні. І ось у 1930 році, спостерігаючи за змаганнями повітряних гімнастів, Джордж Ніссен звернув увагу на те, як гімнасти наприкінці свого виступу стрибають на страхову сітку. На цьому виступ акробатів зазвичай закінчувався, але 16-річний підліток задумався і вирішив змайструвати «підстрибуючу установку», на якій можна було підстрибувати і виконувати різні трюки в повітрі.



Можна перераховувати дитячі винаходи нескінченно, згадуючи і рукавички без пальців, і паперовий пакет із квадратним дном, і калькулятор – все це принесли у наше життя геніальні уми юних винахідників. У День дитячих винаходів відбуваються численні демонстрації нових винаходів, конкурси, нагородження. Завжди звучить задерикуваний сміх, жарти, музика, тому що винаходити – це природний стан усіх дітей.

Прикмети дня

17 січня православна церква відзначає передсвято Богоявлення, собор 70-ти апостолів, а також День святих Зосими та Феоктиста.



Добігають кінця Святки, і нечиста сила намагається наостанок натворити якомога більше поганого. Тому 17 січня треба бути обережнішими. У давнину люди проводили обряди, щоб прогнати від себе нечисту силу.

Що не можна робити 17 січня

17 січня не варто брати у далеку дорогу дітей. Це погана прикмета, яка може викликати лихо.

За народним повір'ям, у цей день необхідно зашити в хустку будяко і носити в кишені. Це вбереже від пристріту і допоможе мандрівникові.

Також 17 січня не можна вирішувати робочі питання та судові справи, пов'язані з нерухомим майном.

Небезпечно цього дня сваритися та вступати у конфлікти.

Вкрай несприятливо буде пов'язувати себе узами шлюбу в День Зосіми та Феоктиста.

Також цього дня

У 1706 народився Бенджамін Франклін, один із батьків-засновників США, чий портрет вміщений на 100-доларовій купюрі. Цитата дня: «Брат може бути другом, але друг – завжди брат».



1773 – британський корабель «Resolution» під командуванням Джеймса Кука став першим судном, що перетнуло Південне полярне коло.



1861 – американець Томас Креппер запатентував біде.



1899 – народився Альфонс Фьорелло Капоне, класичний американський мафіозі, до 1925 – голова однієї з великих банд Чикаго.



1912 – британський мандрівник Роберт Скотт досягнув Південного полюса через місяць після того, як там побувала експедиція норвезького дослідника Руаля Амундсена.



1919 – мистецтво пробралося до парламенту – польський піаніст та композитор Ігнаци Ян Падеревський став прем'єр-міністром Польщі.



1942 – народився Мохаммед Алі (Касіус Клей), американський боксер, олімпійський чемпіон 1960 року у напівважкій вазі, триразовий чемпіон світу у важкій вазі серед професіоналів.



1962 – народився Джим Керрі, голлівудський кіноактор, що веселить народ дурними комедіями.



1969 – «Бітлз» випустили альбом «Жовтий підводний човен».



1980 – народилася Зої Дешанель, американська актриса та співачка.



1987 – народився Олександр Усік, український боксер-професіонал, олімпійський чемпіон (2012).



1995 – понад 6400 людей загинули внаслідок потужного землетрусу, що стався у японському місті Кобе.



1996 – на церемонії у нью-йоркському готелі «Уолдорф-Асторія» музиканти гурту Pink Floyd офіційно стали членами Залу слави рок-н-ролу.



1997 – компанія Microsoft випустила Office 97, комплексну офісну програму, яка миттєво стала бестселером та виборола 80% ринку.



2007 – помер Євген Кушнарьов (нар. 1951), український політик та державний діяч.

Іменини відзначають:

Аристарх, Архіп, Денис, Зінаїда, Йосип, Карп, Климент, Лука, Марк, Ніканор, Микола, Олександр, Опанас, Павло, Пилип, Прохор, Родіон, Семен, Степан, Тимофій, Трохим, Фаддей, Феоктист, Юхим, Яків.



