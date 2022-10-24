У багатоповерхівках Харкова облаштовують укриття (фото)

У Харкові продовжуються роботи по приведенню підвалів багатоповерхівок до стану, яке в разі потреби можуть бути використані як тимчасові укриття.
Зокрема підрядні організації проводять роботи з очищення та освітлення додаткових підвальних приміщень у житлових будинках Немишлянського району.
Такі роботи виконуються по вул. Ощєпкова, бул. Юр'єва, проїзду Стадіонному та пр. Героїв Харкова.
Нагадаємо, у Салтівському районі Харкова ремонтники закривають контури пошкоджених будинків.
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Сьогодні відзначається День засновниці міжнародних свят – Організації Об'єднаних Націй.
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