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24.10.2022  10:36   Рита Парфенова

У багатоповерхівках Харкова облаштовують укриття (фото)

У Харкові продовжуються роботи по приведенню підвалів багатоповерхівок до стану, яке в разі потреби можуть бути використані як тимчасові укриття.

Новини Харькова: у багатоповерхівках облаштовують укриття

Зокрема підрядні організації проводять роботи з очищення та освітлення  додаткових підвальних  приміщень у житлових будинках Немишлянського району.

Такі роботи виконуються по вул. Ощєпкова,  бул. Юр'єва,  проїзду Стадіонному та пр. Героїв Харкова.

Новини Харькова: у багатоповерхівках облаштовують укриття Новини Харькова: у багатоповерхівках облаштовують укриття

Нагадаємо, у Салтівському районі Харкова ремонтники закривають контури пошкоджених будинків.

 

Источник:   ХГС
 Тэги:  убежище, харьков
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