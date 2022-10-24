Ситуація з виїздом із України 24 жовтня на західних пунктах пропуску

У яких пунктах перепустки на західному кордоні України спостерігаються черги.
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на прес-службу Західного регіонального управління Держприкордонслужби України.
Станом на 9.00 24 жовтня черги на виїзд з України спостерігаються перед пунктами пропуску із сусідніми державами:
За добу 23 жовтня західні кордони України з ЄС та Молдовою перетнули 75 тисяч осіб та 19 тисяч транспортних засобів.
З України минулої доби вибули 38 тисяч осіб. 24 тисячі з них перетнули кордон з Польщею, решта прослідували до інших країн ЄС та Молдови.
До України за минулу добу прослідували 37 тисяч осіб, 35 тисяч з них – громадяни України.
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