24.10.2022 09:55 Рита Парфенова

Ситуація з виїздом із України 24 жовтня на західних пунктах пропуску

У яких пунктах перепустки на західному кордоні України спостерігаються черги.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на прес-службу Західного регіонального управління Держприкордонслужби України.

Станом на 9.00 24 жовтня черги на виїзд з України спостерігаються перед пунктами пропуску із сусідніми державами:

Республіка Польща:

«Устилуг» - 70 легкових авто;

«Угринів» - 20 легкових авто;

«Грушів» - 25 легкових авто;

«Шегині» - 45 легкових авто.

Угорщина:

«Тиса» - 10 легкових авто;

«Вилок» - 10 легкових авто.



За добу 23 жовтня західні кордони України з ЄС та Молдовою перетнули 75 тисяч осіб та 19 тисяч транспортних засобів.



З України минулої доби вибули 38 тисяч осіб. 24 тисячі з них перетнули кордон з Польщею, решта прослідували до інших країн ЄС та Молдови.



До України за минулу добу прослідували 37 тисяч осіб, 35 тисяч з них – громадяни України.