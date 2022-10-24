Ворог намагався штурмувати прикордонні селища Харківської області (відео)

За добу з 23 по 24 жовтня на лінії зіткнення Сили оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Землянки Чугуївського району та Чугунівка Куп’янського району Харківської області.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
Також протягом доби ворог здійснював обстріли:
Зберігається загроза завдання ракетних та авіаційних ударів по об’єктах критичної інфраструктури України з території республіки білорусь, включно із застосуванням ударних БпЛА іранського виробництва.
Нагадаємо, у Харкові та області протягом доби з 23 по 24 жовтня випадків отримання поранень цивільним населенням не зафіксовано.
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