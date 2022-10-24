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24.10.2022  09:34   Рита Парфенова

Ворог намагався штурмувати прикордонні селища Харківської області (відео)

За добу з 23 по 24 жовтня на лінії зіткнення Сили оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Землянки Чугуївського району та Чугунівка Куп’янського району Харківської області.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Також протягом доби ворог здійснював обстріли:

  • на Слобожанському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Григорівка, Красне, Огірцеве, Стариця, Петро-Іванівка, Фиголівка, Хатнє, Червона Зоря та Чугунівка;
  • на Куп’янському та Лиманському напрямках – з танків та різнокаліберної артилерії, в районах населених пунктів Берестове, Греківка, Зарічне, Ковалівка, Макіївка, Ямполівка, Кам’янка та Білогорівка.

Зберігається загроза завдання ракетних та авіаційних ударів по об’єктах критичної інфраструктури України з території республіки білорусь, включно із застосуванням ударних БпЛА іранського виробництва.

Нагадаємо, у Харкові та області протягом доби з 23 по 24 жовтня випадків отримання поранень цивільним населенням не зафіксовано.

Источник:   Генштаб ЗСУ
 Тэги:  генштаб, харьков, агрессия россии
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