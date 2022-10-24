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24.10.2022  09:20   Рита Парфенова

Поранених нема: в ХОВА розповілі про бойові дії на Харківщині

У Харкові та області протягом доби з 23 по 24 жовтня випадків отримання поранень цивільним населенням не зафіксовано.

скорая помощь

Таку інформацію обласного Центру екстреної медичної допомоги повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов, передає РЕДПОСТ.

Він додав, що у місті Харків та Куп'янському районі до медиків звернулися троє чоловіків, що отримали поранення напередодні.

Протягом минулої доби ворог обстрілював населені пункти Куп'янського, Чугуївського, Ізюмського та Богодухівського Харківщини, що розташовані біля лінії зіткнення та кордону з рф.

На звільнених територіях області триває розмінування. За добу піротехніки ДСНС знешкодили ще 418 вибухонебезпечних предметів.

Нвагадаємо, у Харкові та області за добу з 23 на 24 жовтня зафіксовано дев’ять пожеж.

Источник:   Телеграм/Олег Синєгубов
 Тэги:  обстрел, харьков, хова, агрессия россии
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