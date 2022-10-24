Харків на ранок 24 жовтня. Оперативна обстановка від ДСНС

У Харкові та області за добу з 23 на 24 жовтня зафіксовано дев’ять пожеж.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області на 7.00 24 жовтня.
Загалом за добу з 23 по 24 жовтня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 20 оперативних виїздів, з яких:
9 – на ліквідацію пожеж;
2 – на аварійно-рятувальні роботи;
8– для надання допомоги населенню, поліції та комунальникам.
1 – інші виїзди.
Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 418 вибухонебезпечних предметів.
Мешканцям міст Куп'янська та Ізюма рятувальники доставили 24 т води.
Нагадаємо, за добу з 22 по 23 жовтня в Чугуївському районі трапилися три пожежі, спричинені влучанням ворожих ракет і снарядів. Горіли 2 приватні житлові будинки та виробниче підприємство.
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