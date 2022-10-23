23.10.2022 08:21 Рита Парфенова

Харків на ранок 23 жовтня. Оперативна обстановка від ДСНС

У Харківській області за добу з 22 на 23 жовтня зафіксовано три пожежі, спричинені ворожими обстрілами.



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Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області на 7.00 23 жовтня.

Усі 3 пожежі, спричинені влучанням ворожих ракет і снарядів, трапились в Чугуївському районі області. Горіли 2 приватні житлові будинки та виробниче підприємство.



Загалом за добу з 22 по 23 жовтня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 21 оперативний виїзд, з яких:

8 – на ліквідацію пожеж, з них 3 трапились внаслідок бойових дій;

1 – на аварійно-рятувальні роботи;

7– для надання допомоги населенню, поліції та комунальникам.

5 – інших виїзди.



Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 803 вибухонебезпечні предмети.



Мешканцям міст Куп'янська та Ізюма рятувальники доставили 28 т води.

Нагадаємо, минулої доби ворожих ударів зазнали об’єкти енергетичної та критичної інфраструктури Харківської області.