Харків на ранок 23 жовтня. Оперативна обстановка від ДСНС

У Харківській області за добу з 22 на 23 жовтня зафіксовано три пожежі, спричинені ворожими обстрілами.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області на 7.00 23 жовтня.
Усі 3 пожежі, спричинені влучанням ворожих ракет і снарядів, трапились в Чугуївському районі області. Горіли 2 приватні житлові будинки та виробниче підприємство.
Загалом за добу з 22 по 23 жовтня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 21 оперативний виїзд, з яких:
8 – на ліквідацію пожеж, з них 3 трапились внаслідок бойових дій;
1 – на аварійно-рятувальні роботи;
7– для надання допомоги населенню, поліції та комунальникам.
5 – інших виїзди.
Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 803 вибухонебезпечні предмети.
Мешканцям міст Куп'янська та Ізюма рятувальники доставили 28 т води.
Нагадаємо, минулої доби ворожих ударів зазнали об’єкти енергетичної та критичної інфраструктури Харківської області.
Комментариев: 0
Ідіть на поводу своїх бажань. Заняття, до яких лежить душа, принесуть як задоволення, а й матеріальну вигоду.
У Харкові протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Дрібний дощ йтиме весь час. У другій половині дня він посилиться і не заспокоїться до самого вечора.
У 1994 році на теренах СНД з'явився День працівника реклами – свято всіх рекламістів, маркетологів та піарників.
влажность:
давление:
ветер: