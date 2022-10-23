Окупанти нанесли удар по енергетичній інфраструктурі Харківської області (відео)

Минулої доби ворожих ударів зазнали об’єкти енергетичної та критичної інфраструктури Харківської області.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
Загалом по Україні загарбники завдали 32 ракетних та 25 авіаційних ударів, здійснили понад 80 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.
Крім того, ворог здійснював обстріли з мінометів, ствольної та реактивної артилерії на Куп’янському напрямку – в районах населених пунктів Колодязне, Котлярівка, Кислівка Харківської області.
Нагадаємо, протягом доби з 21 по 22 жовтня ворог обстрілював м. Харків, м. Вовчанськ, смт Дворічна та інші населені пункти в Харківському, Чугуївському, Богодухівському та Куп'янському районах області.
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