23.10.2022 09:18 Рита Парфенова

Ворог обстріляв прикордонні райони Харківщини, є постражданий (фото)

Протягом минулої доби ворог обстрілював м. Вовчанськ а також населені пункти Чугуївського та Куп'янського районів області.



t.me/synegubov

Про це повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов, передає РЕДПОСТ.

У Вовчанську внаслідок обстрілів виникла пожежа в двох приватних будинках та на промисловому об’єкті. Постраждалих та загиблих немає.



За даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, протягом доби з пораненнями госпіталізовано 66-річного чоловіка в Куп'янському районі.

Нагадаємо, за добу з 22 по 23 жовтня в Чугуївському районі трапилися три пожежі, спричинені влучанням ворожих ракет і снарядів. Горіли 2 приватні житлові будинки та виробниче підприємство.