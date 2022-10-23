Ворог обстріляв прикордонні райони Харківщини, є постражданий (фото)

Протягом минулої доби ворог обстрілював м. Вовчанськ а також населені пункти Чугуївського та Куп'янського районів області.
Про це повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов, передає РЕДПОСТ.
У Вовчанську внаслідок обстрілів виникла пожежа в двох приватних будинках та на промисловому об’єкті. Постраждалих та загиблих немає.
За даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, протягом доби з пораненнями госпіталізовано 66-річного чоловіка в Куп'янському районі.
Нагадаємо, за добу з 22 по 23 жовтня в Чугуївському районі трапилися три пожежі, спричинені влучанням ворожих ракет і снарядів. Горіли 2 приватні житлові будинки та виробниче підприємство.
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