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19.04.2022  10:48   Рита Парфенова

Жителей нескольких районов Харькова предупредили об опасности

Российские войска продолжают непрерывные обстрелы жилых районов Харькова.


РЕДПОСТ

Как передает РЕДПОСТ со ссылкой на ХОВА, 19 апреля существует большая опасность вражеских обстрелов.

Особенно это касается жителей Киевского района города Харькова."Пожалуйста, находитесь в укрытиях и без необходимости не выходите на улицу. Берегите свою жизнь и жизнь близких!" - говорится в сообщении.

Как пишет "Суспільне", также оставаться в укрытиях на протяжении всего дня Департамент гражданской защиты Харьковской областной военной администрации просит жителей на севере и востоке Харькова (Северная Салтовка, Немышлянский район).

"В случае если вы находитесь на улице, все время держите в поле зрения возможное укрытие и направляйтесь к нему при первых звуках обстрела, обходите скопления и не создавайте очередей", - сообщили в Департаменте.

Напомним, Харьковский городской голова  Игорь Терехов неоднократно призывал харьковчан в вечернее и ночное время суток находиться в укрытиях, бомбоубежищах, на станциях метрополитена.


 

Тэги:  убежище, обстрел, харьков, агрессия россии
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