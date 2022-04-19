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19.04.2022  11:12   Рита Парфенова

Сколько новых случаев COVID-19 выявили в Харькове на 19 апреля

За прошедшие сутки официально зарегистрировано 11 случаев заражения коронавирусом в Харькове.


Фото из открытых источников

Всего за предыдущие сутки в Харькове и области диагностировали 17 случаев заражения коронавирусом. Об этом РЕДПОСТ сообщили в Центре лабораторных исследований.

С начала пандемии коронавирусная инфекция лабораторно подтверждена у 307 073 человека. Выздоровело 279 766 человек, на сегодняшний день находятся под медицинским наблюдением 20 280 человек.

За прошедшие сутки диагноз «коронавирус» фиксировали в четырех районах Харьковской области. Большинство заболевших проживают в Харьковском районе: за сутки диагноз подтвердился у 12 человек (в том числе у 11 жителей города Харькова). По 2 человека заболели в Богодуховском и Чугуевском районе, 1 - в Красноградском.

Новые случаи заражения коронавирусом лабораторно зарегистрированы в Харьковской области на 19 апреля 2022 года

Ранее РЕДПОСТ сообщал о статистике коронавируса в Харькове и области на 18 апреля.

Тэги:  коронавирус, харьков
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