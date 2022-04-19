19.04.2022 09:16 Рита Парфенова

Больше десяти пожаров вспыхнуло в Харькове из-за обстрелов

Из 125 пожаров, потушенных спасателями ГСЧС а сутки, 12 возникли после обстрелов города и области российскими оккупантами.



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Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на оперативную информацию Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области на 7.00 19 апреля.

Всего за сутки с 18 по 19 апреля спасатели Харьковского гарнизона ГСЧС совершили 26 оперативных выезда, из которых:

на ликвидацию пожаров – 15, в т.ч. пожаров вызванных обстрелами – 12, пожаров не связанных обстрелами – 3;

2 раза на разборку завалов;

5 - на помощь населению;

4 - другие выезды.

Пожары, вызванные вражескими обстрелами, произошли в в Московском (5), Немышлянском (3), Киевском (1), Шевченковском (1) районах города Харькова. Враг также ударил и по сельским населенным пунктам. От обстрелов загорелись по одному частному дому в Изюмском и Харьковском районах области.



18 апреля спасатели вызволили из лифта 2-х человек. Событие произошло в 20:48 в жилой 9-этажке в Новобаварском районе Харькова. В результате аварийной остановки лифт застрял между 1-м и 2-м этажами. Люди оказались в ловушке. На помощь пришли спасатели 9-й ДПРЧ. Применив специальный инструмент, они помогли безопасно выбраться мужчине и женщине из лифта.



Пиротехнические подразделения ГСЧС в течение суток обезврежены более 60 боеприпасов и других взрывоопасных предметов.

Ранее мы сообщали про оперативную обстановку в Харькове и области на 18 апреля.