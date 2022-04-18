18.04.2022 08:19 Рита Парфенова

Харьков на утро 18 апреля. Оперативная обстановка от ГСЧС

За сутки с 17 по 18 апреля спасатели Харьковского гарнизона ГСЧС совершили 47 оперативных выезда,



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Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на оперативную информацию Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области на 7.00 18 апреля.

Подразделения ГСЧС в течение суток совершили 37 выездов на тушение пожаров, вызванных вражескими обстрелами. Они произошли: в Основянском (2), Киевском (13), Шевченковском (5), Московском (9) и Немышлянском (1) районах города Харькова, а также Богодуховском (1), Чугуевском (1), Изюмском (2) и Харьковском (3) районах области.



Около двух часов дня 17 апреля центральную часть Харькова обстреляли снарядами реактивной артиллерии. Произошло попадание в жилые многоэтажные дома по восемнадцати адресам, из которых в одном пятиэтажном доме горели квартиры на третьем, четвертом, пятом этажах и крыши на площади около 500 кв. На ликвидацию данных пожаров от ГСЧС были привлечены 160 человек и 33 единиц техники. Спасателям удалось ликвидировать все очаги горения.

В то же время, около двух часов дня, спасатели ликвидировали пожар в одном из учебных заведений Киевского района города Харькова. Площадь пожара составила около 300 кв. В тушении пожара было задействовано 8 единиц техники и 30 человек личного состава ГСЧС.

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В 15:57 произошел пожар в здании, в котором расположены офисные и торговые помещения. Площадь пожара составила около 1200 кв. На месте происшествия работали 9 единиц пожарно-спасательной техники и 40 человек личного состава ГСЧС. Пожар удалось обуздать в 20:20.



Чугуевские спасатели ликвидировали пожар в складском здании. Площадь пожара составила около 800 кв. В тушении пожара было задействовано 5 единиц техники и 30 человек личного состава ГСЧС.



Кроме этого спасатели ГСЧС потушили чемь пожаров, не связанных с обстрелами, один раз выезжали на разюлорку завалов и 2 - на помощь населению.



Пиротехнические подразделения ГСЧС в течение суток обезврежены около 40 боеприпасов и других взрывоопасных предметов.

Ранее мы сообщали про оперативную обстановку в Харькове и области на 17 апреля.