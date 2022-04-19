19.04.2022 08:44 Рита Парфенова

Внутренний или загранпаспорт: Госпогранслужба уточнила правила пересечения границы

Возможность пересечения границы гражданами Украины по внутренним паспортам продлена

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины, передает РЕДПОСТ.

Возможность выехать за границу по внутреннему паспорту касается всех граждан, не зависимо от областей, из которых они направляются.

По словам силовиков, такое решение принято, потому что и-за введенного военного положения не все граждане Украины могут быстро и своевременно оформить загранпаспорт.

Учитывая это, сотрудники пограничного ведомства будут осуществлять пропуск граждан Украины в том числе и по внутреннему паспортному документу старны, с которыми существуют подобные договоренности.

В то же время Государственная пограничная служба обращает внимание граждан Украины, что в отдельных случаях во время пребывания за границей может возникнуть острая необходимость наличия загранпаспорта, что определено законодательством стран, где наши края планируют находиться, или во время поездок между разными странами. Поэтому советуем гражданам Украины учитывать разные ситуации и по возможности оформить себе загранпаспорт еще до пересечения границы.

Напомним, ранее сообщалоь, что в Украине снова начали действовать нормы, по которым пересечь границу можно лишь имея загранпаспорт. Однако правила перехода государственной границы для детей остаются без изменений, то есть упрощенными.