18.04.2022 14:50 Виталий Хиневич

В Украине изменились правила пересечения государственной границы

Порядок пересечения государственной границы четко регламентируется законодательством.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Суспільне.

Сообщается, что в Украине снова начали действовать нормы, которые предусматривают правила пересечения государственной границы, в частности наличие биометрического паспорта. Таким образом, пересечь границу можно лишь имея загранпаспорт. Однако правила перехода государственной границы для детей остаются без изменений, то есть упрощенными.

Совершеннолетние украинцы смогут пересечь границу по внутренним паспортам только те, кто едет из районов, где ведутся боевые действия или сопровождают людей с инвалидностью.

"Но это происходит непосредственно на границе, когда наши инспекторы общаются с людьми, видят их ситуацию; видят, какие документы у них на руках", — отметил спикер Государственной пограничной службы Украины.