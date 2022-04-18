    
Главная Новости Харькова Общество В Украине изменились правила пересечения государственной границы
18.04.2022  14:50   Виталий Хиневич

В Украине изменились правила пересечения государственной границы

Порядок пересечения государственной границы четко регламентируется законодательством.

Государственная граница
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Суспільне.
 
Сообщается, что в Украине снова начали действовать нормы, которые предусматривают правила пересечения государственной границы, в частности наличие биометрического паспорта. Таким образом, пересечь границу можно лишь имея загранпаспорт.  Однако правила перехода государственной границы для детей остаются без изменений, то есть упрощенными.
 
Совершеннолетние украинцы смогут пересечь границу по внутренним паспортам только те, кто едет из районов, где ведутся боевые действия или сопровождают людей с инвалидностью.
 
"Но это происходит непосредственно на границе, когда наши инспекторы общаются с людьми, видят их ситуацию; видят, какие документы у них на руках", — отметил спикер Государственной пограничной службы Украины.
 
Напомним, в Украине упростили процедуру регистрации брака в условиях военного времени.
 
Источник:   Суспільне
 Тэги:  закон, паспорт
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
18.04 Общество Пасха и майские праздники: ждать ли украинцам выходных 25.03 Власть За фото- и видеосъемку ВСУ в Украине вводится уголовная ответственность 15.02 Общество В Украине внесли изменения в пенсионное законодательство
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 