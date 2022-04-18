18.04.2022 14:18 Виталий Хиневич

Украинский ледокол "Ноосфера" добрался до Антарктики: как проходила экспедиция

Научно-исследовательское судно «Ноосфера» достигло Антарктики.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на «Українське радіо».

Сообщается, что участники 27-й Украинской антарктической экспедиции прибыли на станцию "Академик Вернадский". В этом году украинские полярники впервые добрались до Антарктики на собственном ледоколе "Ноосфера".

По словам руководителя 27-й экспедиции Юрия Отрубы, путь был очень тяжелым. В частности было и психологически тяжело, так как путь начался в начале войны.

«Очень трудно было принять решение о том, ехать или не ехать, покидать родных, покидать Украину. Также было тяжело собрать всех членов экспедиции, потому что они находились в разных регионах Украины. Например, один из участников был в Харькове и чудом выбрался из города, чтобы поехать в экспедицию»,- сообщил Юрий Отруба.

Путешествие началось с Украины. По дороге на автобусе из Киева через Винницу и Львов, были собраны участники экспедиции, после чего автобус направился в Польшу, Варшаву. Далее на самолетах добирались в Чили и самый южный город страны — Пунта-Аренас.

«Конечно, на протяжении всей этой дороги, где бы мы ни были, например, в Польше, которая очень сильно поддерживает Украину во время войны, нас всегда узнавали, желали победы, сочувствовали. На границе доброжелательно встречали волонтеры - предлагали чай, кофе и помощь. Мы были в Польше в течение нескольких дней и видели, как люди собирают помощь украинцам.

Прибыв в Чили, мы были на карантине 14 дней. Спустя время, загрузились на наш ледокол "Ноосферу" и направились к станции»,- рассказал Юрий Отруба. Ледокол был отправлен с берегов Одессы и через полтора месяца достиг Чили.

«Судно себя проявило очень-очень хорошо. Нам также повезло, что пересекая пролив Дрейк, погода была благоприятной и воды пролива были спокойны. Во время первого рейса ледокола на борту было два капитана: украинский и британский, который помогал, так как ходил на таком судне в аналогичных условиях. Британец говорил, что в это время года, когда мы туда уходили, обычно все возвращаются обратно.

Кроме того, мы заходили на польскую станцию, выгружали и забирали определенный груз и часть польской экспедиции, которая там отработала в этом сезоне. Это к тому, что поляки в течение нескольких лет арендовали российское судно для обеспечения экспедиции, но в этом году после начала войны, они отказались от российского судна»- рассказал слушателям «Українського радіо» Юрий Отруба.